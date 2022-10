Tampereen tonttien uudet vuokraehdot tulevat voimaan vuodenvaihteessa – Tätä se tarkoittaa

Uusien linjausten mukaan vuokrankorotus porrastetaan asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä. Porrastus koskee vain vuokralaisia, jotka eivät toimi markkinoilla.

Tampereen kaupunki uudistaa vuokraamiensa asuntotonttien vuokrasopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2023.

Sen jälkeen päättyviin uusittaviin asuntotonttien maanvuokrasopimuksiin lisätään ehto vuokran tarkistamisesta. Ehdon mukaan vuokran perusteena oleva tontin pääoma-arvo tarkistetaan vuokra-aikana 20 vuoden ja 40 vuoden kohdalla Pirkanmaan asuntohintaindeksillä. Uusittu maanvuokrasopimus tehdään aiemman 50 vuoden sijasta 60 vuodeksi, koska pääoma-arvo päivitetään 20 vuoden välein.

Korotus asteittain

Uusien ehtojen mukaan asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä vuokrankorotus voidaan porrastaa, mikäli valtiontukisäännökset sallivat sen. Ensimmäisenä vuonna vuokrasta peritään 60 prosenttia, toisena vuonna 80 prosenttia ja kolmantena vuonna sekä siitä eteenpäin 100 prosenttia. Porrastettu maanvuokra on määrältään vähintään se, mikä se oli ennen sopimuksen uusimista.

Maanvuokran porrastus myönnetään vain niille vuokralaisille, jotka eivät ilmoituksensa mukaan toimi markkinoilla. Jos on epäselvää, onko vuokralainen kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva taho, porrastus voidaan myöntää vain huomioimalla EU:n valtiontukisäännökset (de minimis -tuki).

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaupungille käyvän vuokran ja perityn vuokran välisen erotuksen takautuvasti, mikäli ilmenee, että vuokralainen on kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva taho tai takaisinperintään on jokin muu valtiontukisäännöksistä johtuva syy.

Uusia linjauksia

Maanvuokraa voidaan myös kohtuullistaa. Se tulee kyseeseen, jos tontin asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta on käytetty vähemmän kuin 80 prosenttia, eikä lisärakentaminen ole mahdollista esimerkiksi rakennusteknisistä, suojelullisista tai kaupunkikuvallisista syistä. Kohtuullistaminen voidaan tehdä maanvuokrasopimusta uudistettaessa tai erillisestä anomuksesta.

Asuinkäyttöön tarkoitettujen vuokratonttien ostaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Poikkeuksena linjataan, että yhtiömuotoisen asuntotontin maanvuokralaisella on oikeus ostaa tontti, jos tontti sijaitsee keskustan strategisen osayleiskaavan alueella ja jos tontilla sijaitsee asemakaavalla tai lailla suojeltu rakennus.