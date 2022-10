Neljä konserttia Nokia-areenassa toivat Tampereelle jättipotin – tätä kaikkea jättiareena on kaupungille antanut ensimmäisenä vuotenaan

Yksittäinen tapahtuma voi tuoda tuloja jopa miljoonia euroja. Nokia-areenan 1,3 miljoonan kävijän tavoite ylittyy tänä vuonna reilusti. Sijainti keskustassa on muuttanut myös kiekkoyleisön käytöksen.

Aamulehti

Nokia-areenan yksittäisen suurtapahtuman tuomat tulot Tampereelle lasketaan miljoonissa euroissa.

Pelkästään neljän ison konsertin kävijät käyttivät kesällä Tampereella yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Tästä muuta kuin lipputuloa on 9 miljoonaa euroa.

Tapahtumajärjestäjä Live Nation, Nokia-areena ja Tampereen kaupunki teettivät kävijätutkimuksen Ghostin, Eric Claptonin sekä Queen-yhtyeen ja Adam Lambertin kahden konsertin kävijöille.

Eric Claptonin sekä Queenin ja Adam Lambertin keikat siirtyivät Tampereelle Helsingistä Hartwall-areenan poistuttua käytöstä. Kaikki kolme konserttia oli loppuunmyytyjä. Myös Ghostin keikka oli lähes loppuunmyyty. Konserteissa oli yhteensä yli 40 000 kävijää.

Queenin ja Adam Lambertin kaksi keikkaa siirtyivät Tampereelle Helsingin Hartwall-areenalta. Molemmat keikat oli loppuunmyytyjä.

”Kävijätutkimuksessa ilmeni jälleen kerran isojen tapahtumien mittava talousvaikutus tapahtumapaikkakunnille ja niiden ympäristölle”, Live Nationin markkinoinnista vastaava Piia Lindroos kertoo.

Tutkimuksen toteutti Sponsor Insight, joka on sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tutkimus- ja konsultointiyritys. Kyselyyn tuli kaikkiaan 2 170 vastausta.

”Vaikka Claptonin konsertti sekä Queenin ja Adam Lambertin konsertit olivat Helsingistä siirrettyjä, tapahtumien yleisöt ovat pitäneet lippunsa ja halunneet nähdä suosikkiartistinsa toisessa kaupungissa”, Lindroos kertoo.

Tampereen ulkopuolelta saapuneiden osuus oli Helsingistä siirtyneissä tapahtumissa noin 90 prosenttia. Ghostin konsertin tapahtumapaikka oli alusta alkaen Tampere, ja siinä muualta saapuneiden osuus oli noin 75 prosenttia.

Lue lisää: Helsinkiin puuhataan Tukholman Globenia suurempaa jättiareenaa – Tampereen Nokia-areena toivottaa kilpailijan tervetulleeksi: ”Joudumme myymään ei-oota ihan liian paljon”

Tutkimuksen mukaan konserttiyleisön muihin kuin lippuihin käyttämistä 9 miljoonasta eurosta 8,7 miljoonaa euroa käyttivät muualta tulleet kävijät.

Areenan ulkopuolella kävijät käyttivät noin 7,7 miljoonaa euroa, josta muualta saapuneiden osuus on noin 7,5 miljoonaa euroa.

Mitä? Tulot Tampereelle Ghostin, Eric Claptonin sekä kahdessa Queenin ja Adam Lambertin konsertissa oli Nokia-areenalla yhteensä noin 40 000 kävijää. Kävijät käyttivät Tampereella yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, joista Tampereen ulkopuolelta tulleet noin 13,7 miljoonaa euroa. Ilman lipputuloja kävijät käyttivät noin 9 miljoonaa euroa, joista muualta tulleet noin 8,7 miljoonaa euroa. Nokia-areenan ulkopuolella kävijät käyttivät noin 7,7 miljoonaa euroa, joista muualta tulleet noin 7,5 miljoonaa euroa. Lähde: Konserttien kävijätutkimus, Sponsor Insight

Tutkimuksessa selvisi myös, että Tampereen ulkopuolelta tulleista konserttikävijöistä 40–50 prosenttia on majoittunut maksullisesti eli hotellissa, hostellissa tai vuokratussa asunnossa.

Kolmas osa muualta tulleista saapui kaupunkiin junalla.

Yli 1,3 miljoonaa kävijää

Nokia-areena avautui viime vuoden joulukuussa. Kävijämäärät ovat jo nyt ylittäneet ensimmäiselle vuodelle asetetut tavoitteet.

”Arvioimme, että areenalla on ensimmäisen vuoden aikana 1,3 miljoonaa kävijää kiekossa, konserteissa, kasinolla ja kokouksissa. Se tullaan ylittämään ihan reilusti”, Tampereen kaupungin tapahtumajohtaja Perttu Pesä kertoo.

Ennakoitua korkeampi kävijämäärä on tapahtumajohtajan mukaan pääosin jääkiekon MM-kisojen 300 000 katsojan ansiota.

Visit Tampere laski kesällä arvion, että pelkästään jääkiekon MM-kisat toivat Tampereelle tuloja kaikkiaan 30–40 miljoonaa euroa.

Jääkiekon MM-kisojen osuus Nokia-areenan ensimmäisen vuoden kävijämäärästä oli noin 300 000.

Kokonaisarviota areenan tapahtumien kaupunkiin tuomista tuloista ei ole vielä tehty.

Selvää kuitenkin on, että isojen tapahtumien määrä ja kokoluokka Tampereella on nyt jotain ihan muuta kuin aiemmin.

Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo, että areenalla on tänä vuonna noin 155 suurtapahtumaa ja ensi vuodelle on varauksia noin 150 tapahtumalle.

Koska tapahtumien rakentamiseen ja purkamiseen voi mennä 3–4 päivää, yksistään nämä tapahtumat täyttävät noin 250 työpäivää. Varauskalenterissa ei siis ole enää juurikaan vapaata ensi vuodellekaan.

Tämän vuoden suurtapahtumista suurin osa on ollut jääkiekkoa. MM-kisat tänä vuonna ja ensi keväänä ovat nostaneet jääkiekkotapahtumien määrää.

”Molempina vuosina on jääkiekkoa noin 110 tapahtumaa. Vuonna 2024 Tampereella ei pelata MM-kisoja ja jääkiekkotapahtumia on noin 30 vähemmän.”

Suurin osa muista suurtapahtumista on Hurmeen mukaan konsertteja ja muita maksullisia yleisötapahtumia. Lisäksi on esimerkiksi yritysten yksityisiä tilaisuuksia.

Lue lisää: MM-kiekkoturismi toi Tampereelle arviolta kymmenien miljoonien tulot – ”Kuin kahden viikon vappu­päivä”

Lue lisää: Jääkiekon MM-kisoilla merkittävä rooli K-ryhmän myynnissä Pirkanmaalla, uuden terminaalin rakentaminen viivästyy valituksen takia: ”Viranomaisten pitää tutkia se”

Tapahtumat tuovat vierailijoita

Tampereella on voitu ennenkin järjestää isoja tapahtumia sisätiloissa. Hakametsän jäähallissa on ollut esiintyjiä Iron Maidenista alkaen. Myös Tampereen messu- ja urheiluhalli on vetänyt tuhatpäisiä yleisöjä.

Perttu Pesä toteaa, että jokaisen tapahtuman kohdalla ei voi olla täysin varma, etteivätkö ne olisi tulleet Tampereelle ilman areenaakin. On mahdollista, että joku muu tapahtumapaikka on jäänyt nyt tyhjäksi.

Ei ole silti epäilystäkään, etteikö uudenaikainen 15 000 katsojan areena ole ollut syy sille, että Tampereella on viime kuukausina riittänyt suurtapahtumia ja kansainvälisten supertähtien esiintymisiä.

Onnistuneet tapahtumat tuovat kaupunkiin tuloja.

”Kiinnostavien suurtapahtumien kokoluokassa lippujen myynti on Tampereella mennyt aina niin, että pääsylipun ostaneista 30–40 prosenttia on tamperelaisia, parikymmentä prosenttia Pirkanmaalta ja vähintään puolet Pirkanmaan ulkopuolelta.”

Näin ollen tapahtumilla on isoja aluetaloudellisia vaikutuksia. ”Se on syy, miksi kaupunki strategisesti on lähtenyt edistämään tapahtumia. Aluetaloudellisesti vaikutukset eivät kumuloidu suoraan kaupungin kassaan, mutta sillä on vaikutusta työpaikkojen lisääntymisen kautta ja sitä kautta, että ihmiset maksavat veroja.”

Nokia-areenan sijainti keskellä kaupunkia on saanut kävijät käyttämään julkisia liikennevälineitä ja viipyilemään keskustassa.

Aamulehti on kesäkuussa kertonut Tampereen kaupungin Deloitte oy:ltä tilaamasta selvityksestä. Deloitte arvioi, että areenan tapahtumat merkitsevät 490–610 työpaikan lisäystä Tampereelle. Vaikutus Tampereen kunnallis- ja kiinteistöverotuloihin voi olla selvityksen mukaan 9,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Konserttiyleisö tuo kaupunkiin tuloja muun muassa yöpymisen, syömisen ja muun kuluttamisen myötä.

Perttu Pesän mukaan areenan vaikutuksia voi päätellä myös siitä, että hotellien keskihinta on hänen mukaansa kiivennyt koronaa edeltäneen ajan 112 eurosta yli 130 euroon. Kysyntää on ollut.

Lue lisää: Tampereen Nokia-areenan vetovoima on ylittänyt odotukset – kaupunki arvioi saavansa lainat korkoineen takaisin 15 vuodessa

Areenalle tullaan julkisilla

Tapahtumajohtajan mukaan areenalla on ollut myös muunlaisia tärkeitä vaikutuksia.

Yksi muutos on ollut se, että ihmiset saapuvat tapahtumiin entistä useammin julkisilla liikennevälineillä. Jääkiekko on tästä hyvä esimerkki. Hakametsän hallin aikaan laskettiin, että jääkiekon päästöistä kaksi kolmasosaa tulee henkilöauton käytöstä.

”Hakametsän viimeisissä otteluissa Ilves ja Tappara tarjosivat paluukyydin otteluista joukkoliikenteen avulla. Käyttäjiä oli tuolloin 300–400 per ottelu, kun pelissä oli noin 5 000 ihmistä. Nyt raitiotien, bussien ja junan käyttäjien määrä jääkiekkoyleisössä on kasvanut melkein kymmenkertaiseksi”, Pesä mainitsee.

”Se, että meillä on keskustassa sijaitseva pelipaikka, on muokannut ihmisten käyttäytymistä. Julkisten suosiminen tuo vireyttä muuhunkin liike-elämään, kun ihminen ei vain aja autolla hallin viereen, katso ottelua ja aja kotiin. Viipymä keskustassa kasvaa.”