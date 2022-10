Kuljetuspalveluita hoitavan Tuomi Logistiikan mukaan parhaillaan on käynnissä kilpailutus, jonka avulla rinkiin pyritään saamaan lisää sopimusautoilijoita. Samalla yrittäjät pääsevät antamaan uuden hinnan kuljetuksille.

Tampereella koulukyytien myöhästely on aiheuttanut harmia viime aikoina. Tiistaina asiasta ärähti viestipalvelu Twitterissä myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.)

Tampereen koulukyydeissä on viime aikoina ollut ongelmia. Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelän mukaan rehtoreilta on tullut palautetta koulutaksien myöhästelystä ja laatuongelmista. ”Paljon on jouduttu ottamaan tolppatakseja lennosta, vaikka esimerkiksi erityislasten kuljetuksissa olisi hyvä olla samat kuljettajat.”

Tiistaina asiasta ärähti viestipalvelu Twitterissä myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.). Loukaskorpi kertoi, että hänen tilapäisesti kyynärsauvoja käyttävän ja siksi kyytiä tarvitsevan poikansa koulukuljetus oli ollut maanantaiaamuna myöhässä 20 minuuttia, minkä seurauksena poika oli myöhästynyt koulusta. Myös tiistaiaamuna kyyti koululle saapui yli tunnin myöhässä ilman mitään ilmoitusta.

”Nämä ovat isoja ongelmia, jotka vaikuttavat perheiden arkeen ja lasten koulunkäyntiin. Meidän kohdallamme kyse on vain muutamasta viikosta, mutta tilanne on kohtuuton niille oppilaille, joilla kuljetustarve on pidempiaikainen. Toivoisin, että Tuomi Logistiikka saisi asiat kuntoon”, Loukaskorpi toteaa.

Kuljettajista pulaa

Kuljetuspalveluista vastaa Tampereen kaupungin osakkuusyhtiö Tuomi Logistiikka. ”Näitä puutetilanteita on valitettavasti hetkittäin ollut, koska kuljettajapulasta johtuen auton järjestäminen on työlästä. Se näkyy asiakkaalle niin, että kyytiä joutuu odottamaan”, toteaa Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

Haapamäen mukaan etenkin viime aikoina ongelmia on aiheuttanut pula kuljettajista. ”Varsinkin aamukahdeksan ajat ovat vaikeita. Silloin takseille ja erityisryhmien ajoneuvoille on paljon kysyntää, ja niitä käyttävät muutkin kuin me.”

Kuntien maksamien kyytien lisäksi aamuisin ajetaan paljon Kela-kyytejä, ja myös itse maksavat asiakkaat tilaavat takseja. ”Me kaikki käytämme kaikki samaa autopoolia ja samoja taksiyrittäjiä.”

Kilpailutus käynnissä

Tuomi Logistiikka ostaa kuljetuspalveluita markkinoilta. ”Parhaillaan on uusi hankinta ja kilpailutus käynnissä. Sen kautta pyrimme löytämään rinkiin lisää autoilijoita ja kuljettajia.”

Tuomi Logistiikalla on noin 500 sopimuskumppania ja noin 700 autoa eri puolilla Pirkanmaalta. Sen käyttämistä sopimusautoilijoista kuitenkin vain noin sata ajaa kiinteästi yhtiön Tampereen alueen koulukyytejä. Lisäksi kuljetuksia ajavat vaihtelevasti useat kymmenet kuljettajat. Ajoneuvot ovat henkilöautoja tai esteettömiä, invavarustettuja autoja sekä pikkubusseja.

”Suurin osa 500:sta sopimuskumppaneistamme on sellaisia, joille voimme tarjota kyytiä, mutta heillä ei ole velvollisuutta ottaa sitä vastaan. Emme pysty sitoutumaan siihen, että heillä olisi koko ajan ajettavaa.”

Tarve vaihtelee

Haapamäen mukaan autojen tarve vaihtelee päivittäin ja tunneittain asiakkaiden liikkumistarpeiden mukaan. Koulukyydeille on suurin tarve aamulla kello 7–10 ja iltapäivällä kello 13–15 välillä.

Kun kuljettajat saavat itse valita, he todennäköisesti valitsevat kyydin, josta saavat parhaan hinnan.

Kun sopimuskumppaneita etsitään ja kilpailutetaan, yrittäjät saavat kuitenkin itse määritellä ja tarjota taksan, jolla ovat valmiita kyytejä ajamaan. ”Me emme sanele hintoja.”

Edellinen kilpailutus tehtiin pari vuotta sitten, jolloin hinnat viimeksi määriteltiin. ”Onhan inflaatio lisännyt myös liikennöitsijöiden kustannuksia, eikä vanhoilla taksoilla ehkä enää kannata kaikkia kyytejä ajaa.” Nykyisiin sopimushintoihin tehtiin yhdeksän prosentin tarkistus kesäkuun 2022 alussa.

Haapamäen mukaan ongelman ratkaisu löytyy nyt käynnissä olevan kilpailutuksen kautta, jonka yhteydessä toivottavasti saadaan rinkiin lisää sopimusautoilijoita.