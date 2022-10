Mitä Tampereelle ehdotettu pienydinvoimala todella maksaisi ja kuinka turvallinen se olisi? Asiantuntija vastaa 15 kysymykseen

Pienydinvoimala voi tuottaa sähköä ja lämpöä. Sen sanotaan olevan tulevaisuuden ratkaisu. Mitä pienydinvoimalan rakentaminen maksaisi? Onko niitä jo käytössä? Professori vastaa keskeisiin kysymyksiin.

Tamperelainen voimalaharrastaja on ehdottanut pienydinvoimalaitoksen sijoituspaikaksi Lielahden maakaasuvoimalaitosta. Voimalaitos otettiin käyttöön 1980-luvun lopulla.

Aamulehti

Pienydinvoimaloiden sanotaan olevan tulevaisuuden ratkaisu ydinenergian tuottamisessa. Asia nousi Tampereella keskusteluun, kun neljä kaupunginvaltuuston jäsentä teki elokuussa aloitteen, jossa esitettiin varautumista pienydinvoimaloiden rakentamiseen.

Lue lisää: Tampereen valtuustossa esitettiin etsittäväksi sijoituspaikkaa pienydinvoimalalle – ”Pystyy sijoittamaan ihan hyvin kaupungin lähistölle”

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydinvoimatekniikan mallintamisen professorin Juhani Hyvärisen johtamassa ydinvoimatekniikan tutkimusryhmässä on jo vuosien ajan tutkittu ja kehitetty pientä modulaarista ydinvoimalaa (SMR eli Small Modular Reactor).

Juhani Hyvärinen, mikä on pieni modulaarinen ydinvoimala?

”Se on ydinvoimala, jonka ydinreaktori on kooltaan ja teholtaan totuttua pienempi. Määritelmä on hyvin epämääräinen ja liukuva. Suurimmat pienydinvoimalat vastaavat kooltaan pienimpiä käynnissä olevia ydinvoimaloita. Yhdessä pienydinvoimalassa voi olla jopa 12 yksikköä.”

Mitä modulaarinen tarkoittaa?

”Laitos prosessijärjestelmineen tehdään mahdollisimman valmiiksi moduuleiksi tehtaalla. Ajatus on valmistaa pienydinvoimalan keskeiset osat sarjatuotantona ja koota voimala sijoituspaikkaan valmiista osista.”

Olkiluoto 3:n ydinreaktorin paineastia on lähes 13 metriä korkea. Kuinka iso on pienydinreaktori?

”Pienydinreaktorin paineastian korkeus voi pienimmillään olla pari metriä. Pienydinvoimalassa rakennelmat ovat perinteisiä ydinvoimaloita pienempiä ja niitä on vähemmän. Tilaa laitos tarvitsee ympärilleen muutaman hehtaarin.”

Tuotetaanko pienydinvoimaloilla sähköä vai lämpöä?

”Molempia voidaan tuottaa. Ydinreaktori tuottaa aina lämpöä. Perinteisessä ydinvoimalassa lämpö muutetaan sähköksi voimalaitosprosessissa. Näin tehdään myös sähköä tuottavassa pienydinvoimalaitoksissa. Pienydinvoimala voidaan suunnitella myös vain kaukolämpöä tuottamaan.”

Professori Juhani Hyvärisen johtamassa ydinvoimatekniikan tutkimusryhmässä tutkitaan ja kehitetään kaukolämmön tuotantoon tarkoitettua pienydinvoimalaa.

Kuinka turvallisia pienydinreaktorit ovat?

”Pienet ydinreaktorit on helpompi suunnitella turvallisiksi kuin isot. Reaktorin pysäyttäminen ja jäähdyttäminen on helpompaa. Niissä ei tarvita yhtä monimutkaisia varavoimaan, ohjaukseen ja varmennuksiin liittyviä järjestelmiä kuin perinteisissä ydinreaktoreissa.”

Kuinka tehokkaita pienydinreaktorit ovat?

”Pienydinvoimalan sähköteho vaihtelee 50–500 megawatin välillä. Lämpöteho vaihtelee 150–1 500 megawatin välillä. Esimerkiksi Loviisan ykkös- ja kakkosreaktorin sähköteho on vähän yli 500 megawattia ja lämpöteho 1 500 megawattia.”

Tausta Valtuustoaloite pienydinvoimalasta Neljä Tampereen kaupunginvaltuuston jäsentä teki elokuussa aloitteen, jossa esitettiin varautumista pienydinvoimaloiden rakentamiseen. Aloitteen tekijät ovat neljästä eri puolueesta: perussuomalaisista, kokoomuksesta, vihreistä ja sosiaalidemokraateista. Aloitteen allekirjoitti myös 12 muuta valtuutettua läpi puoluekentän. Aloitteessa arveltiin, että teknologia voisi olla valmista 2030-luvulla, mutta kunnianhimoisimmissa suunnitelmissa pienreaktoreita rakennettaisiin jo tällä vuosikymmenellä.

Kuinka monta reaktoria tarvittaisiin Tampereen kokoisen kaupungin lämmittämiseen?

”Kehitämme LUT-yliopistossa 25 megawatin kaukolämpöreaktoria. Lappeenrannan kokoisen kaupungin (73 000 asukasta) lämmittämiseen niitä tarvittaisiin 3–4 kappaletta. Tampere tarvitsisi todennäköisesti 4–8 tämän kokoista pienydinreaktoria. Isompia yksiköitä voisi olla vähemmän, mutta järkevää olisi, että yksiköitä olisi vähintään 2–3.”

Lue lisää: Olkiluodossa kerrottiin, että Tampereelle voisi tulla kuusi pienydinvoimalaa: ”Se oli henkilökohtaista visiointia”

Kuinka lähelle kaupunkia pienydinvoimala voidaan sijoittaa?

”Tavoite on, että pienydinreaktorit voitaisiin sijoittaa samalla tavoin kuin esimerkiksi kaukolämpölaitokset. Ne eivät yleensä aivan keskustassa ole. Kaukolämpöydinvoimala sijoitettaisiin mielellään lähelle valmista kaukolämpöverkkoa.”

Kuinka paljon tarvitaan lauhdevettä?

”Jos halutaan tuottaa sähköä, tarvitaan lauhdevettä. Silloin olisi hyvä, jos lähellä on luonnonvesistö. Lämpöä tuottava pienydinreaktori ei lauhdevettä tarvitse, koska kaikki reaktorin tuottama lämpö menee kaukolämpöverkkoon.”

Kumpi on helpompi rakentaa, sähköä vai kaukolämpöä tuottava pienydinvoimala?

”Kaukolämpöä tuottava pienydinvoimala on yksinkertaisempi, sillä siinä ei tarvita lainkaan turbiinilaitosta. Kaukolämpöreaktori toimii matalammassa paineessa ja lämpötilassa kuin sähköä tuottava reaktori.”

”Jos tuotetaan sähköä, höyryä on tuotettava noin 300 asteen lämpötilassa. Silloin tarvitaan paljon paksumpi paineastia ja vaativampaa valmistusta. Kaukolämpöverkkoon tarvitaan korkeintaan 120-asteista lämpöä.”

Kuinka paljon pienydinreaktori tuottaa ydinjätettä?

”Jos kaikki Suomessa käytettävä kaukolämpö tuotettaisiin pienydinvoimaloissa, yhdessä vuodessa syntyisi keskimäärin yhtä paljon käytettyä ydinpolttoainetta kuin syntyy Olkiluoto 3:n käydessä täydellä teholla.”

Lue lisää: Tältä näyttää nyt Suomen ehkä odotetuimmassa laitoksessa – Lue kaikki oleellinen Olkiluoto 3:sta: ympärillä aseistetut vartijat, kestää lentokoneen törmäyksen

Koska Suomeen voidaan saada ensimmäinen pienydinvoimalaitosyksikkö?

”Tällaisen projektin läpivieminen kaavoineen ja lupineen kestää 7–8 vuotta. Kyllä se vähintään 2020-luvun loppuun tai 2030-luvun alkupuolelle menee.”

Kuinka paljon pienydinreaktori maksaa?

”Se riippuu monesta tekijästä. Tällaisia suuntaa antavia lukuja kehittäjät ovat kertoneet: 24 megawatin tehoinen kaukolämpöreaktori maksaisi noin 50 miljoonaa euroa. 300 megawatin sähkötehoinen SMR maksaisi noin tuhat miljoonaa euroa eli miljardin.”

Onko pienydinvoimaloita jo käytössä?

”Siviilipuolella niitä käytetään esimerkiksi venäläisissä jäänsärkijöissä. Ydinvoimalla käytetään myös sotalaivoja ja sukellusveneitä. Kiinassa käytössä on jo pieni kaasujäähdytteinen modulaarinen ydinreaktori. Rakenteilla niitä on muuallakin.”

On mainittu, että Tampereelle saisi nopeasti pienydinvoimalan asentamalla sen Epilänharjulla sijaitsevaan Lielahden voimalaitokseen. Olisiko tämä mahdollista?

”Periaatteessa näin voisi tehdä. Kaupalliset pienydinvoimalaitosyksiköt ovat yleensä valmiiksi suunniteltuja, ja niiden sovittamisessa jo olemassa oleviin rakennelmiin olisi oma työnsä. Teknisesti se olisi mahdollista, mutta se olisi tasapainoilua sen kanssa, mitä siinä voittaisi ja säästäisi. Reaktorirakennus olisi joka tapauksessa rakennettava. Ydinreaktoria ei voi istuttaa vanhan kattilan paikalle.”