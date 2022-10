Suosittu valotapahtuma tekee paluun Tampereelle – keräsi viimeksi 40 000 kävijää

Valopolku järjestetään Tampereella Tohlopin metsässä 14.10.–23.10. Tapahtuma rakentuu täysin talkoovoimin.

Suosittu valotapahtuma palaa kahden vuoden tauon jälkeen Tampereelle. Valotapahtuma ry:n järjestämä Valopolku järjestetään jälleen perjantaina 14. lokakuuta Tohlopin metsässä.

Teemana ovat tänä vuonna metsän hyönteiset – muurahaiset, koppakuoriaiset ja muut, jotka liikkuvat metsän maastossa ja puissa.

Tapahtuman järjestäjä Jari Antila kertoo, että rakentaminen on jo täydessä vauhdissa. ”Osa sähköistä on jo vedetty metsään. Siellä on nyt paljon valotaiteilijoita, muutama ihan ulkomailtakin asti”, Antila kertoo.

Yhteensä valotaiteilijoita on kymmenkunta. Kaikki työ tehdään talkoovoimin.

Tapahtuma on ilmainen. Kävijät voivat kuitenkin antaa vapaaehtoisen lahjoituksen. Osa lahjoituksista menee Antilan mukaan Luonnonperintösäätiölle.

40 000 kävijää

Valopolku järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Valotapahtuma ry on ollut Ikurin Vireen kanssa järjestämässä suosittua jääveistospolkua. Antila kertoo, että jääveistospolun myötä he alkoivat miettiä Kari Mannisen, toisen Valopolku-tapahtuman järjestäjän kanssa sopivaa valotapahtumaa syksyyn.

”Valopolku lähti toimimaan heti. Kävijöitä oli yhdeksän päivän aikana 40 000”, kertoo Antila.

Koronapandemian vuoksi tapahtuma on ollut vuosina 2020 ja 2021 tauolla. Odotukset tälle vuodelle ovat korkeat. ”Odotamme suurta suosiota, kyllä saman verran kävijöitä tulee taatusti kuin viimeksi.”

Ruuhkaa luvassa

Antila varoittaa, että tapahtuman aikaan Tohlopissa saattaa olla ruuhkaa. Aikaisemmilla kerroilla kadunvarret ovat olleet täynnä autoja jopa Epilässä asti. Antila suositteleekin, että kävijät saapuisivat paikalle julkisilla. Paikalla on kuitenkin myös liikenneohjaajia.

Tapahtuma on avoinna yleisölle päivittäin 14.10.–23.10. kello 18–22. Antilan mukaan kello kuuden aikaan on pahimmat ruuhkat, sillä silloin Valopolulla käy paljon lapsiperheitä. ”Jos ei ole lapsia, kannattaa tulla vähän myöhemmin, kello 20–21 aikaan.”

Valopolku on puolentoista kilometrin pituinen. Polusta on tehty aikaisempaa helpompikulkuinen. ”Polku on haketettu, eli se ei tule niin vetiseksi ja liukkaaksi kuin aikaisemmin.”