Tampereella halutaan uusi 1 100 oppilaan koulu Hervantaan, hinta arviolta 34 miljoonaa euroa – tämä tiedetään aikataulusta

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2024. Suunnitelmien mukaan uusi koulurakennus voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2026. Elokuussa 2023 koulutyö alkaa väistötiloissa.

Aamulehti

Ahvenisjärven uuteen kouluun Tampereen Hervantaan on tulossa uudet tilat 1 100 oppilaalle ja esikoululaiselle. Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Ahvenisjärven koulun hankesuunnitelman kokouksessaan 5. lokakuuta.

Suunnitelmana on purkaa Opiskelijankatu 25:ssä sijaitseva Ahvenisjärven koulu, joka on valmistunut vuonna 1975. Vireillä olevalla asemakaava­muutoksella lisätään rakennusoikeutta Ahvenisjärven koulun Pohjois-Hervannan koulutalon tontille.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on reilu 34 miljoonaa euroa. Hankkeelle on varattu määrärahaa reilu 28 miljoonaa euroa eli toteutuksen edellytys on, että määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi.

”Kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelussa”, kertoo Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Rakennukseen tehdään iso liikuntasali ja monitoimisali, jotka ovat päivisin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä. Muina aikoina niitä voivat käyttää esimerkiksi alueen asukkaat ja urheiluseurat.

Mitä? Uuden koulun aikataulu Asemakaava vahvistuu arviolta marraskuun lopussa, mikäli siitä ei valiteta. Urakkalaskenta 2024 maaliskuuhun mennessä. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2024. Uusi koulurakennus käyttöön elokuussa 2026. Vanha koulu puretaan syksyllä 2023.

Oppilaat väistötiloihin

Ahvenisjärven koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, joten elokuussa 2023 oppilaat aloittavat koulun väistötiloissa.

Suunnitelmana on, että esimerkiksi yläkoululaisten musiikki- ja kuvataideopetus tapahtuisi uudessa Etelä-Hervannan koulussa, ehkä myös liikunnan ja kotitalouden opetus.

Etelä-Hervannan uusi koulu ja päiväkoti valmistunevat Mekaniikanpolulle toukokuussa. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Lue lisää: Tampereen vuoden suurin talon­rakennus­hanke herättää kiukkua Hervannassa: ”Astiat ja ikkunalasit helisevät” – Näin melua aiheuttaneet työt etenevät

Muut Ahvenisjärven koulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen kiinteistöön, jonka tilat vapautuvat, kun Etelä-Hervannan koulu valmistuu.

Puolet pinta-alaa lisää

Asemakaavamuutoksella varaudutaan koulun laajentamiseen ja päiväkodin rakentamiseen myöhemmin. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan 27. syyskuuta, ja se etenee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Kokonaisrakennusoikeus on 19 500 kerrosalaneliömetriä, josta uutta on noin 10 900 on uutta. Päiväkodin osuus on noin 2 500 kerrosneliömetriä. Päiväkotiin mahtuisi 160 lasta.

Tontille tulee noin 360 katettua pyöräpaikkaa. Ajoneuvoliittymä tulee Opiskelijankadulle, ja autopaikat sijoitetaan tontin pohjoisreunalle. Tontilla varaudutaan vähintään kymmenen pysäköintipaikan ja kahdentoista saattopysäköintipaikan rakentamiseen.

Samalla tontin pohjoispuolella ja reunoilla sijaitsevat viheralueet kunnostetaan. Tontin reunoille istutetaan uusia puita tuomaan varjoa pihalle. Pihaan rakennetaan uusia sade- ja aurinkokatoksia, ja vanha pihakatos kunnostetaan.

Kolmiosainen koulurakennus

Länsipuolen kaksikerroksiseen siipeen tulevat käsityötilat, keittiö, päiväkodin ruokailutila, liikuntatilat, musiikkiluokka sekä henkilökunnan, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.

Keskimmäiseen osaan tulevat koulun ruokasali, iltakäytön pääsisäänkäynti sekä vahtimestarin tila. Itäpuolen kolmekerroksiseen osaan tulevat luokat ja aineopetustiloja. Rakennuksessa ei käytetä kenkiä.

Tilat suunnitellaan niin, että esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat iltaisin vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti.