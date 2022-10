Tampereen keskustassa sytytettiin kymmeniä kynttilöitä Iranin ja Afganistanin naisten oikeuksien puolesta

Tampereen Vanhalle kirkolle kerääntyi kymmeniä ihmisiä rauhanomaisesti. Tapahtuma päättyi rukoukseen kirkossa.

Aamulehti

Tampereen Vanhalla kirkolla sytytettiin lauantaina kynttilöitä ja rukoiltiin Afganistanin ja Iranin naisten oikeuksien puolesta. Kirkossa pidetty rukoushetki viivästyi, kun osallistujat innostuivat huutamaan iskulauseita kirkon ulkopuolella.

”Tytöille oikeus kouluun”, naiset huusivat.

”On poikkeuksellista, että naiset huutavat”, sanoo kulttuurien kohtaamispaikka Marhaban-keskuksen toiminnanohjaaja Maria Haapavaara. Tapahtuma oli osallistujille selvästi tärkeä.

Ennen rukoushetkeä oli mahdollisuus sytyttää kynttilä Vanhan kirkon kivimuurille tuen ja myötätunnon osoituksena. Kynttilöitä syttyi muurille kymmenittäin.

”Kynttilät ulkona palakoot toivon merkkinä siitä, että rukouksemme kuullaan. Meidän ei pidä menettää toivoamme missään vaiheessa”, sanoo Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan yhteiskunnallisen työn pastori Kati Eloranta.

Sedigeh Hoseini, Shahgol Mozafaro, Adelah Rahimi, Marjan Noori ja Zahara Mortaza ali tulivat julisteiden kanssa ottamaan kantaa naisten heikkoon asemaan Afganoistanissa. Mozafaro on kääntynyt kristityksi muutama vuosi sitten.

Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan yhteiskunnallisen työn diakoni Heidi Repo sytytti kynttilää Vanhan kirkon edustalla lauantaina.

”Ettei mies määräisi”

Eloranta haastatteli Vanhassa kirkossa järjestetyssä rukoustapahtumassa sekä afganistanilais- että iranilaisnaista siitä, millaiset olot näissä maissa nyt on.

”Naisilla ei ole vapautta. He eivät nauti omasta ajastaan. Naisten pitää hoitaa lapsia kotona ja elämä on vaikeaa”, vastaa iranilaisnainen, jonka nimeä Aamulehti ei julkaise, koska hänen läheistensä turvallisuus voisi muuten olla uhattuna.

”Toivon, että naiset saisivat opiskella, tehdä töitä vapaasti ja saisivat nauttia omasta ajasta eikä mies määräisi, mitä pitää tehdä.”

Uskotko tällaiseen muutokseen ja miten muutos olisi mahdollinen?

”On se mahdollista. Naisilla on halua muutokseen”, kertoo turkkilaisnainen.

Afganistanilainen Shahgol Mozafaro puolestaan kertoo tulkin avulla näin: ”Maailman alusta alkaen me olemme itkeneet. Me rukoilemme ihmeitä Afganistaniin. Ihmeitä, joita historiassa on tapahtunut.”

Suuri ryhmä afganistanilaismiehiä tuli myös paikalle. ”Meillä kaikilla on perhettä Afganistanissa. Meillä on paljon huolta heistä. Viime viikon koulupommi-iskussa kuoli meidän monen sukulaisia”, kertoo Aziz Yusufi (keskellä) ja jatkaa: ”Me olemme afgaanimiesten joukossa edelläkävijöitä.” Hän viittaa siihen, miten he ottavat kantaa naisten oikeuksien puolesta.

Espanjalainen vaihto-oppilas Cristina Narvaez (vas.) on juuri aloittanut harjoittelun kulttuurien kohtaamispaikka Marhaban-keskuksessa Tampereen Kalevassa. ”Mielestäni naisten oikeuksia ei kunnioiteta riittävästi. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä muissa maissa naisten oikeuksille tapahtuu, ja mitä voimme tehdä asialle omassa kotimaassamme.” Hän oli paikalla Maria Coronadon ja Vicki Vianan kanssa.

Kati Snellman on vapaaehtoinen Marhabanissa ja ihmisoikeusaktivisti. Hänen kylttinsä kehottaa rukoilemaan vainottujen puolesta. Miksi olet täällä? ”Naisten oikeuksien takia. Hazaroiden kansanmurha, Iranissa poliisivankilassa kuollut 22-vuotias nainen", hän luettelee ja jatkaa: ”Afganistanissa tyttöjen oikeus käydä koulua lakkautettiin, kun talebanit tulivat.”

”Ei ole vapautta elää”

Mitä pidät huolestuttavimpana Iranin ja Afganistanin naisten tilanteessa, Kati Eloranta?

”Sitä, että heidän äänensä ei kuulu. Sillä, mitä he ajattelevat, ei ole väliä. Heillä ei ole vapautta elää, kuten pitäisi.”

”Tuntuu kauhean avuttomalta seurata, mitä muissa maissa tapahtuu. Kokoonnumme yhteen polttamaan surun ja huolen, mutta myös toivon kynttilöitä. Me haluamme uskoa parempaan maailmaan ja rauhan ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.”

Monia huolestuttavat naisten oikeuksien lisäksi sota Ukrainassa ja sähkön hinnannousu. Mitä itse voi tehdä, kun maailma tuntuu mustalta?

”Se on hirveän hyvä kysymys. Mitä voisi tehdä, ettei antaisi toivottomuuden vyöryä ylle? En tiedä, onko tämä kauhean papillinen vastaus, mutta olisi hyvä nähdä elämän pieniä iloja. Sillä on voimaa, että tulemme yhteen ja jaamme huolta yhdessä. Silloin kannamme toinen toisiamme.”