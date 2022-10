Tampereen ydinkeskustaan louhitaan 7 metriä syvä kuoppa – lähialueen asukkaille kerrottu parin kuukauden melua aiheuttavasta urakasta

Tampereen Takon tehtaan uudelle pituusleikkurille täytyy louhia syvä kuoppa. Louhintatöitä tehdään myös öisin.

Metsä Boardin Takon kartonkitehtaalla Tampereen keskustassa alkaa reilun viikon kuluttua pari kuukautta kestävä louhintatyö. Laukontorin lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaat ovat saaneet tiedotteen, että louhintatöitä tehdään vuorokauden ympäri 17. lokakuuta alkaen. Asukkaille kerrotaan, että louhintatöistä muodostuvan jätteen kippaaminen alapihalla olevalle vaihtolavalle saattaa aiheuttaa häiritsevää melua.

Tehtaanjohtaja Jaakko Ikonen kertoo, että tehtaalle on tulossa uusi pituusleikkuri, joka korvaa toisen nykyisistä leikkureista. Pituusleikkurilla leikataan kartonkikoneelta valmistuneet rullat pienemmiksi rulliksi.

Uuden leikkurin leveys on noin 4 metriä ja pituus 20 metriä. Leikkurin pohjalle tulee Ikosen mukaan pulpperiamme, jonka koko on noin 4 x 5 metriä. Sitä varten on louhittava kallioon 7 metriä syvä monttu.

Pulpperiamme on pituusleikkurin alla oleva vesiallas, jonka sisällä oleva pyörivä roottori kierrättää kartonkirullien leikkauksessa syntyvän reunahylyn takaisin raaka-aineeksi.

Mikä? Takon kartonkitehdas Virallinen nimi Metsä Board Tako. Perustettu vuonna 1865. Sijaitsee Tampereen keskustassa Laukontorin ja Tammerkosken vieressä. Valmistaa taivekartonkia kuluttajapakkauksiin. Tehtaalla on kaksi kartonkikonetta. Tuotantokapasiteetti 210 000 tonnia vuodessa. Työntekijöitä 210.

Louhinnassa ei käytetä räjähteitä, vaan se tehdään kiilausmenetelmällä. Itse louhintatyöstä ei siten aiheudu meluhaittaa tai tärinää. Urakoitsija varautuu tekemään louhintaa myös öisin aikataulussa pysymisen vuoksi, mutta työt painottuvat päiviin. Louheen uloskuljetus vaihtolavoille Laukontorin puoleiselle piha-alueelle voi aiheuttaa mahdollisesti melua.

Louhetta arvioidaan syntyvän noin 160 kuutiometriä, eli sen kuljettaminen ei aiheuta merkittävää liikenteen lisäystä. Tehtaan alapihan kautta Tarastenjärvelle lähtevät kuljetukset painottuvat päiväaikaan. Tarastenjärven kiertotalousalueella louhe murskataan ja voidaan hyödyntää maanrakennusaineena.

Metsä Board ei kerro vuodenvaihteessa tehdyn leikkuri-investoinnin arvoa. Uusi leikkuri parantaa yhtiön mukaan työturvallisuutta ja tehokkuutta. Uusi leikkuri on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden toisella neljänneksellä.

Leikkurin vaihtumisella ei ole henkilöstövaikutuksia. Uudella leikkurilla on yksi työntekijä vuoroa kohden, ja tiimin vahvuus säilyy entisellään.