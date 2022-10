Tampereen Mustanvuoren alueelle rakennetaan jousiammuntarataa. Sorakuopan reunalle on jo aloitettu aidan rakentaminen.

Mustanvuoren alueelle Tampereella on rakentumassa täysin uusi jousiammuntarata, minkä vuoksi kalliolle pystytetään jo aitaa. Kun Aamulehti uutisoi aiheesta 5. lokakuuta, huolestunut kiipeilijä otti toimitukseen yhteyttä.

Lukija ihmetteli, onko jousiammuntaradan suunnittelussa otettu lainkaan huomioon kiipeilyharrastajia. Kiipeilijän mukaan Mustanvuoren kallio on koko Tampereen paras kalliokiipeilypaikka, ehkä jopa koko Pirkanmaan.

Kysyimme kiipeilykerho Vertikaali ry:n access-vastaavalta ja hallituksen jäseneltä Pekka Helimolta, miten rakenteilla oleva rata vaikuttaa kiipeilijöihin. ”Ei yhtään mitenkään”, Helimo vastaa. ”Kallio pysyy saatavilla, ja rakenteilla oleva aita todennäköisesti parantaa kiipeilijöiden turvallisuutta.”

Kiviä putoillut

Helimon mukaan Mustavuori on perinteikäs ja kuuluisa kiipeilypaikka, mutta siellä on aiheutunut usein vaaratilanteita. Kallion päällä on irtokiveä, ja sieltä on ihmisten huolimattomuuden vuoksi putoillut kiviä.

”Siellä on polkupyörän runko ja vanha jääkaappi pudotettuna maahan. Siinä mielessä aita todennäköisesti parantaa turvallisuutta, ettei kallion päälle pääse enää ulkopuolisia aiheuttamaan vaaratilanteita”, Helimo kertoo.

Hänen mukaansa kiipeilijät ja jousiammunta­harrastajat voivat jopa hyötyä toisistaan. Alueelle tulee muun muassa kameravalvontaa ja varastotilaa. ”Jos järjestämme jotain joskus yhdessä, se onnistuu hyvin. Yhteistyössä olemme ilman muuta.”

Helimon mukaan Tampereen Jousiampujat ry oli jo keväällä yhteydessä kiipeilijöihin, kun rataa suunniteltiin. Kiipeilijät on otettu huomioon jousiampujien turvallisuus­analyysissa sekä radan rakentamisen että käytön aikana.

Tampereen kaupunki ei Helimon mukaan ole ollut yhteydessä kiipeilykerho Vertikaaliin. ”Meitä ei ole konsultoitu lupaprosessissa. Ainoastaan jousiampujat ovat olleet yhteydessä, ja siinä vaiheessa, kun rataa on alettu suunnittelemaan. Mutta en osaa sanoa, miten kiipeilykerho mainittiin heidän hakemuksessaan tai oliko kiipeilijöitä otettu huomioon kaupungin analyysissa.”