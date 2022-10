Energian hinnan nousun lisäksi korotuspaineita hintoihin ovat aiheuttaneet henkilöstön palkkaratkaisut ja siivoamisen kallistuminen.

Tampereen kaupunki nostaa aikuisten liikunta­harrastus­maksuja reippaasti vuoden 2023 alusta. Korotus on noin 20 prosenttia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Tampereen sivistyspalveluista vastaavan apulaispormestarin Matti Helimon (vihr.) mukaan korotusten tarkemmista kohdennuksista päätetään loppuvuodesta, mutta se koskee muun muassa uimahalleja ja maksullisia liikuntapaikkoja. Lasten ja nuorten harrastus­maksujen hintaa ei nosteta.

Jos korotus on suunnitellusti noin 20 prosenttia, tällä hetkellä 7,20 euron hintainen aikuisen kertakäynti uimahallissa maksaa ensi vuonna 8,60 euroa.

Helimon mukaan hintojen nousuun on ollut korotuspainetta jo pidemmän aikaa. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut energian hintaa. ”Uimahallien ylläpitäminen on energia­intensiivistä, kun lämmitetään saunoja ja vettä. Veden lämpötilaa ei voi kovin paljon laskea, sillä silloin se ei ole enää miellyttävää.”

Energian hinnan lisäksi painetta hintojen nostamiseen ovat lisänneet kunta-alan palkkaratkaisu ja siivous­kustannusten nousu.

Uimahallien kertamaksujen lisäksi nousevat sali- ja kenttävuokrat ja kuntosalien käyttömaksut. Ensi vuoden puolella siis esimerkiksi sählyvuoro tamperelaisessa koulussa tai aikuisen käynti kaupungin kuntosalilla maksaa nykyistä enemmän.