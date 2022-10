Kaupissa tehdään nyt uutta tykkilumilinjaa, hulevesiputkia ja pesäpallostadionin viimeistelyä. Jalkapallo­stadionia lykännyt valitus hylättiin. Hankkeen hinta-arvio on matkan varrella yli kaksinkertaistunut.

Kaupin urheilupuistossa Tampereella rakennetaan nyt monessa paikassa ennen talven tuloa. Taysin keskussairaalan takana ovat käynnissä niin hulevesityöt kuin pesäpallokatsomon viimeistelykin. Putkia, työkoneita ja myllättyä latupohjaa on näkyvissä siellä täällä uuden pesäpallostadionin ympäristössä.

”Kun pesäpallokausi päättyi, niin nyt vielä viimeistellään mitä jäi kesken ennen kautta, eli muun muassa katsomorakennuksen alapuolista kattoa tehdään parhaillaan”, Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo.

Kaiken remontoinnin on määrä olla valmista marraskuun loppuun mennessä ennen hiihtokauden alkua.

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kuvattiin toukokuussa maauimalan avajaisissa.

Hulevesitöiden tarvikkeita on aivan pesäpallokatsomon vieressäkin.

Laitteita voimatreeniin

Huoltorakennusten viereen muotoutuvalle monitoimialueelle on tuotu kuntosalilaitteita muutama viikko sitten. Perjantaina ennen puoltapäivää laitteilla on muutamia käyttäjiä.

Kalevassa asuva Hannu Lampela kertoo käyvänsä Kaupissa tuoreella ulkokuntosalilla lähes päivittäin.

”Tähän menee pyörällä viisi minuuttia, teen täällä lähinnä voimatreeniä. Tämä on tuore ja mainio juttu.”

Lampela näkee Kaupin kehittymisen hyvänä asiana.

”Tällainen kuntoilualue näin lähellä keskustaa on ihan huippujuttu. On hienoa, että tänne ei tullut kerrostaloja.”

Hannu Lampela penkkipunnertaa tuliterällä laitteella monitoimialueella. Taustalla Minna Vuorinen.

Kaavavalitus meni nurin

Merkittävä käänne Kaupin urheilupuiston rakentamiselle tapahtui viime viikolla, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi urheilupuiston asemakaavasta tehdyn valituksen. Sen ansiosta urheilupuistoon suunnitellun jalkapallostadionin rakentaminen näyttää nyt mahdolliselta.

Kahden yksityishenkilön tekemässä valituksessa vaadittiin muun muassa kaupunginvaltuuston kaavapäätöksen kumoamista ja kaavan palauttamista uudelleen käsittelyyn jalkapallohallin rakentamisen edellytysten arvioimiseksi.

Valituksen hylkäämispäätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Jos päätös saa lainvoiman muutaman viikon kuluttua, Tampereen kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2021 hyväksymä asemakaava astuu voimaan ja jalkapallostadion on mahdollista toteuttaa.

”Se ratkaisee sen, että päästään tekemään alue loppuun. Kauppi 3 -kentällä on oltu vanhoilla Tammelan stadionin katsomoilla”, Heinonen sanoo.

Mikä? Kaupin urheilupuisto Heinäkuussa otettiin käyttöön urheilustadion, joka palvelee muun muassa pesäpalloa ja hiihtoa. Stadionilla on katettu katsomo noin 2 500 hengelle. Katsomon viimeistelytöitä on tehty pesäpallokauden päätyttyä. Katsomon yhteyteen on suunnitteilla oheistiloja, joihin tulisi pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja. Kohonneet rakennuskustannukset ovat lykänneet rakentamista. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi tammikuussa ponnen, jonka mukaan rakennukset tehtäisiin vuosina 2023–2024. Latupohjia on tänä vuonna levennetty ja asennettu uusia vesiputkia latujen keinolumetusta varten. Jalkapallokatsomon rakentaminen on ollut jäissä kaavavalituksen takia. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 28.9.2022. Jousiammuntakentän tilalle tulee arviolta vuonna 2024 pesäpallon harjoituskenttä.

Neljän miljoonan euron katsomo

Hankearkkitehti Arto Huovila kertoo, että jalkapallokentän katettuun katsomoon on suunniteltu 798 paikkaa. Tilapäisillä katsomoilla voidaan lisätä 1 300 katsomopaikkaa, eli katsomopaikkoja on yhteensä noin 2 100. Jalkapallostadionin kustannusarvio on noin 4,084 miljoonaa euroa.

”Katsomon yhteyteen tulee pukuhuoneet ja tarvittavat aputilat, joita yleensä on katsomorakenteissa. Luonnossuunnitelmat on jo, mutta suunnittelua jatketaan.”

Hinta-arviossa on Huovilan mukaan huomioitu kohonneet kustannukset kesäkuun rakennuskustannus­indeksin mukaisesti. Alkuperäinen kustannusarvio vuoden 2019 tarveselvityksessä oli reilut 1,3 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kylmät tilat ja pysäköinti nostivat hinnan lähes 2 miljoonaan.

Kauppi 3 -kentällä on tällä hetkellä Tammelan stadionin vanhat katsomot.

Havainnekuva jalkapallostadionista. Taustalla näkyy Kauppi Sports Center.

Esitys jalkapallostadionin rahoituksesta on olemassa vuodelle 2024, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöksiä.

Valituksella ei ole ollut vaikutusta pesäpallostadionin rakentamiseen, sen suunnitelmat on tehty vanhan kaavan mukaisiksi. Katsomon oheistilojen rakentamisen lykkääminen on ollut kiinni rahasta. Katsomon yhteyteen on suunniteltu oheistiloja, joihin tulisi pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, tapahtumien järjestämiseen toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja. Oheistilat tehdään mahdollisesti ensi vuonna ennen jalkapallostadionin rakentamista, kunhan rahoitus saadaan kuntoon.

Kaupin urheilupuiston rakennusaikatauluja ja kustannuksia koskeva tarveselvityksen päivitys on valmisteilla ja se on tarkoitus saada marraskuussa sivistys- ja kulttuurilautakuntaan.

Uusi pesäpallostadion valmistui pelikuntoon heinäkuussa. Kuva Manse PP:n ja Vimpelin Vedon välisestä ottelusta 15. elokuuta.

Havainnekuvassa edessä jo valmis pesäpallostadion. Takana häämöttää jalkapallo­stadion katsomoineen.

Omakotiyhdistys vastustaa mylläystä

Kaikkia viime aikojen mylläys alueella ei ole miellyttänyt. Vieressä sijaitsevan Petsamon alueen omakotiyhdistys on kritisoinut myllerrystä, joka ei yhdistyksen mukaan ole säästellyt luontoa.

Yhdistys vastustaa myös jousiammuntaradan lähelle suunnitellun matkapuhelinmaston rakentamista ja on jättänyt sen poikkeamislupahakemuksesta muistutuksen. Maston rakentaminen turmelee omakotiyhdistyksen mukaan suojeltua aluetta. Omakotiyhdistyksen hallitukseen kuuluvat eivät halunneet antaa Aamulehdelle haastattelua.

Omakotiyhdistyksen kesäkuussa jättämän muistutuksen mukaan alueelta on viime vuosina kaadettu erittäin paljon puustoa, eikä Petsamon alueen ja urheilupuiston välistä puuvyöhykettä voisi enää heikentää.

Puita on kaadettu myös aivan viime viikkoina jousiammuntaradan läheisyydestä. Tampereen Infran metsätalousinsinööri Heli Vuorilampi kertoo, että kentän välittömästä läheisyydestä poistettiin varotoimenpiteenä kuivia kuusia, koska radan tilalle on tulossa pesäpalloilijoiden harjoituskenttä.

”Halusimme, että kuivat kuuset eivät ole riskinä eivätkä kaadu kentälle. Ne kaatuvat jossain vaiheessa.”

Jousiammunta siirtyy ensi kesänä Mustaanvuoreen Länsi-Tampereelle. Pesäpallokenttä tulee Kaupin jousiammuntaradan tilalle arviolta vuonna 2024.

Jousiammunnalle valmistuu rata Mustaanvuoreen ja Kaupin rata vapautuu pesäpalloilun käyttöön.

Heli Vuorilampi tutki vuonna 2019 kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja Kaupin metsässä Tampereella.

Puiden poistoa siellä täällä

Jousiammuntaradan lähellä on näkyvissä selvät metsätyökoneen aiheuttamat urat.

”Se on nyt ikävän näköinen, mutta kun tulee talvi ja seuraava kesä, niin koneen jäljet häviävät aika hyvin. Toki se ura näkyy, mistä on menty.”

Lisäksi parikymmentä puuta on poistettu latupohjan leventämisen vuoksi ja jonkin verran hulevesitöiden takia. Kuivien puiden poistaminen määritellään Vuorilammen mukaan kunnossapidolliseksi toimeksi, jolle ei haeta maisematyölupaa.

Vuorilammen mukaan isompi puu-urakka on alkanut tiistaina latupohjalla Mannerheiminkallion ja Atalan Aitolahdentien välillä. Hiihtäjiltä on tullut paljon palautetta aivan ladun vieressä olevista puista, jotka roskaavat ladun ja haittaavat lumen satamista ladulle. Urakasta on tiedotettu maastotauluin reitin varrella.

Huonokuntoisia puita poistetaan Kaupista säännöllisesti.

Jousiammuntaradan lähistöltä poistetut puut ovat pinossa kivenheiton päässä pesäpallostadionilta.

Uutta tykkilumilinjaa

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo, että tulevaa hiihtokautta varten on rakennettu noin kilometrin verran tykkilumilinjaa pesäpallostadionilta Niihaman suuntaan. Aiemmin tykkilumi on tehty huoltorakennusten vieressä ja viety kuorma-autoilla ladulle. Vesiputkien ansiosta tykit voidaan viedä suoraan ladun varteen.

”Nyt meillä tulee vesiputki kahteen suuntaan, toinen lenkki on metsässä ja toinen Niihaman suuntaan. Ladut saadaan nopeammin kuntoon ja ne kestävät pidempään.”

Vesiputkien asentamisen yhteydessä on myös levennetty latupohjaa nykyisten hiihtokisojen leveysvaatimusten mukaisiksi. Heinosen mukaan Kaupin alueen reitit ovat jo pääosin levennettyjä. Yhteensä levennettyä reittejä on jo noin 20 kilometriä. Lisäksi on uusittu valaistusta ledivalaistukseksi.

”Säilölumen, uusien putkilinjojen ja levennettyjen reittien suurin hyötyjä on kuitenkin kasvava kuntohiihtäjien ryhmä, jolle on luvassa paremmat ja turvallisemmat olosuhteet hiihtokaudelle.”

Viimeistelytyöt latupohjilla ovat vielä kesken, mutta nekin valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Kaupin latupohjia on levennetty, että ne täyttävät kilpailujen vaatimukset.

Pesäpallostadionin lähistölle monitoimialueelle on tuotu muutama viikko sitten kuntoiluvälineitä.

Alue edustuskuntoon

Kaupin urheilupuistossa ja lähialueilla on vielä paljon rakennustarvikkeita ja varastokontteja lukuisissa paikoissa, muun muassa jousiammuntaradalla. Heinosen mukaan varastokontit poistuvat lopullisesti, kun jalkapallostadion ja pesäpallostadion valmistuvat, ja niihin tulee varastoja eri lajeille.

”Tavoite tietysti on, että saataisiin kaikki rakennukset valmiiksi muutaman vuoden sisällä ja paikka edustuskuntoon.”

Stadionin lähiympäristö siistiytyy Heinosen mukaan jo tämän syksyn aikana, kun kesken olevat työt saadaan valmiiksi.