Ratikalla pääsee Santalahteen jo ensi kesänä – näin raitiotien rakentaminen länteen etenee Tampereella

Pyynikintorin ja Lentävänniemen välille valmistuu tänä vuonna kolme kilometriä uutta raitiotietä. Koko länsiosan on määrä olla käytössä vuonna 2025.

Aamulehti

Tampereen Santalahteen voi päästä ratikalla jo ensi vuoden elokuussa, Raitiotieallianssi kertoo raitiotien länsiosan etenemisestä tiedotteessaan maanantaina.

Tulevana kesänä Pyynikintorin ja Santalahden välillä tehdään ensin koeajoja. Jos kaikki menee suunnitellusti, varsinainen liikenne alkaa tällä välillä 7. elokuuta 2023.

Kuluneen kesän aikana Raitiotieallianssi on rakentanut raitiotien kaksoisraidetta kolmessa eri kohdassa eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Työt ovat edenneet tavoitetta nopeammin, ja syksyn lopulla länsiosan raiteista tulee valmiiksi yli kolme kilometriä.

Mikä? Raitiotien länsiosa Tampereen raitiotien länsiosa kattaa Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi -osuuden. Osuudelle asennetaan kaksoisraidetta 6,6 kilometriä, josta nurmiraidetta on 1,6 kilometriä, sepeliraidetta 2,4 kilometriä sekä asvaltti- tai kivipäällysteistä kiintoraidetta 2,6 kilometriä. Pyynikintorin–Santalahden raitiotieliikenteen arvioidaan alkavan 7. elokuuta 2023. Raitioliikenne Lentävänniemeen on mahdollista aloittaa vuoden 2025 alussa, jos Näsisaaren rakentaminen etenee suunnitellusti.

Santalahti

Pyynikintori–Santalahti -osuudella raideasennukset ovat jo valmiit. Osuuden pituus Pyynikintorilta Rantatien länsipäähän on noin kaksi kilometriä.

Lue lisää: Sepänkadun uudet kaistaopasteet menivät Tampereella heti remonttiin – ”Autoilijat ovat pysähtyneet ja kysyneet ikkunasta, että onko nyt varmasti oikea suunta”

Syksyn aikana on tehty Rantatien nurmiradan multauksia ja kylvöjä. Paasikivenkadulla sepelirataa on tuettu koneellisesti oikeaan asemaansa. Lokakuussa tehdään vielä hitsaustöitä ja sepeliradan viimeistelytöitä, jonka jälkeen sepeliraideosuuskin on valmis.

Lue lisää: Tampereen Sepänkadun remontti jatkuu, vaikka se avattiin jo liikenteelle pitkän tauon jälkeen – Selvitimme työmaan seuraavat vaiheet

Syksyn ja tulevan talven aikana asennetaan vielä ajojohtimia ja teknisiä järjestelmiä Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä. Pirkankadulla tehdään lokakuun alussa viimeisiä asfaltointeja.

Sepänkatu aukesi liikenteelle heinäkuun lopulla. Raitiotietyöt alueella ovat jatkuneet myös tämän jälkeen.

Paasikiventie

Santalahdesta Lentävänniemen suuntaan Raitiotieallianssin työt jatkuvat Rantatien länsipään ja Paasikiventien alueella, missä rakennetaan uutta Rosenlewin raitiotiesiltaa.

Rosenlewin sillasta tulee yli 230 metriä pitkä silta pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Silta ylittää Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotien reitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa.

Lue lisää: Paalutustyöt alkoivat vilkkaan tien laidalla Tampereella – Ratikalle neljän miljoonan silta yli Paasikiventien

Lisäksi Paasikiventietä siirretään ja lännen suuntaan sitä levennetään kolmikaistaiseksi.

Näsisaari

Tampereen kaupunki puolestaan jatkaa Näsisaaren täyttöä. Työn on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suunnitelman mukaan Raitiotieallianssin työt Näsisaaressa alkavat ensi kesänä saareen johtavien siltojen rakentamisella. Aikatauluun vaikuttaa kuitenkin Näsisaaren täytön painuma-aika.

Jos työt saarella päästään aloittamaan suunnitellusti, on raitioliikenteen aloittaminen Lentävänniemeen mahdollista vuoden 2025 alussa.

Federlaynkadun (vasemmalla) ja Kehyskadun kaksoisraiteet tulevat valmiiksi tänä syksynä. Kuva Niemenrannasta on otettu syyskuun alussa.

Lentävänniemi ja Hiedanranta

Lentävänniemessä kaksoisraiteen asennukset valmistuvat Federleynkadulla sekä Kehyskadulla, ja noin puolet Lielahdenkadusta saadaan myös tänä vuonna valmiiksi.

Lue lisää: Tampereen Hiedanrantaa odottaa muodonmuutos – Aamulehti vieraili vanhassa tehtaassa, josta tulee uuden asuinalueen sydän

Loppuosuus Lielahdenkadun päällysrakenteesta sekä Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuiston päätepysäkin osuus ovat vuorossa ensi vuonna.

Hiedanrantaan on asennettu ensimmäiset raitiotiekiskot. Alkuperäinen arvio oli, että ratatyöt alueella alkaisivat vasta ensi vuonna, mutta työt saatiin alkuun jo syksyllä.