Tampereen keskuspaloasemalla saattoi sunnuntaina jälleen todeta, että paloautot kiinnostavat lapsia. Kymmenvuotias Milana Zatler arveli sen johtuvan väreistä ja vilkuista. Vierailimme paloaseman avoimien ovien päivän iloisessa tunnelmassa.

Tikasauton tikkaille ei yleisöä nostettu, mutta auton päälle sai nousta. Kuusivuotias Aapo Kaivosoja ja kahdeksanvuotias Maija Kaivosoja tekivät niin. Aapo Kaivosoja kertoi pitävänsä paloautoista, koska kaikki kaveritkin pitävät. Maija Kaivosoja sanoi, että niistä on kivaa saada tietoa. Ambulanssista mieleen oli jäänyt erityisesti sydäniskuri.

Aamulehti

Kun tuote on kunnossa, tuote on kunnossa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ei tarvitse kuin ilmoittaa avoimien ovien päivästä ja ajaa kalustoa etupihalle, niin suosio on taattu.

Tämä on helppo todeta sunnuntaina puolenpäivän jälkeen Tampereen keskuspaloasemalla. Tampereen päivän viikonlopun perinteikäs avoimien ovien päivä veti aseman etupihalle tungokseen asti lapsiperheitä. Vastaava tapahtuma järjestettiin myös Hervannan paloasemalla.

Keskustassa lapset pääsivät muun muassa tutustumaan paloauton ohjaamoon sekä ambulanssin takaosaan, sovittamaan palokypärää ja kiipeämään tikasauton päälle.

Tampereen päivän avoimet ovet kestivät Hervannan ja keskustan paloasemilla kello kymmenestä kolmeen.

Värit ja vilkut

Paloautot kiinnostavat lapsia, mutta miksi? Kysytään asiaa kymmenvuotiaalta Milana Zatlerilta. Hän kertoo pitäneensä paloautoista ”pienestä pitäen” ja istuneensa aiemminkin sellaisen kyydissä.

”Tykkään väreistä ja vilkuista”, Zatler tuumaa. Hän arvelee palopelastajan työn olevan hienoa: auttaa ihmisiä tulipaloista ja eläimiä puista.

Paloauton ohjaamosta haastateltavaksi tullut Zatler aikoi mennä vielä ainakin ambulanssiin. Hän toivoi näkevänsä paarit.

Kuusivuotias sisko Sofia Zatler sanoo isojen ajoneuvojen olevan jännittäviä. Hän ei usko, että voisi itse olla palopelastaja. Työ vaikuttaa pelottavalta.

Äiti Evgenia Zatler sanoo, että on hienoa ja hyödyllistäkin, että lapset pääsevät tutustumaan pelastuslaitoksen kalustoon ja toimintaan.

Milana Zatler perheineen tuli paloasemalle Koskikeskuksesta, jossa kova Ilves-fani oli saanut poskeensa seuran logon. Zatler kertoi olleensa katsomassa lauantaista HPK-peliä, eikä ollut tyytyväinen tulokseen.

Sofia Zatler kertoo, että neljävuotias pikkuveli Daniel Zatler oli perheestä eniten innoissaan paloasemalle tulosta. ”Hän sanoi vaikka kuinka monta kertaa, että mennään jo.”

Keskuspaloaseman pihaan oli avoimien ovien päiväksi ajettu nykyaikaista pelastuskalustoa. Sisällä oli mahdollisuus tarkastella esimerkiksi vuosimallin 1934 Sisu-paloautoa.

Painava reppu

Ambulanssissa makaa potilasta esittävä nukke. Ensihoitaja Niina Susi esittelee ambulanssia vuoron perään sisään ahtautuville pienille ryhmille ja arvelee, että hänen nukkensa on isompi kuin ne, joilla lapset leikkivät.

Iina Rantanen kuuntelee esityksen kummitätinsä Nora Shigwedhan kanssa ja osaa kertoa jälkeenpäin kaikenlaista. Ensihoitajan välinereppu on painava, jopa 15-kiloinen. Onneksi kantajia on aina kaksi, sillä ensihoitajat liikkuvat pareittain.

Ambulanssin hulppeasta varustelusta Rantasen mieleen jäivät myös happipullot. Hän suunnitteli seuraavaksi kiipeämistä tikasauton päälle.

Ensihoitaja Niina Susi istui ambulanssin takaosassa kertomassa työstään ja ambulanssien kalustosta. Sivistymässä kävivät monien muiden muassa Iina Rantanen ja Nora Shigwedha.

Tarkkuustaitoja

Viisivuotias Jonatan Backlund on ensin kieltäytyä kommentoimasta, mutta tulee toisiin ajatuksiin ja kertoo saapuneensa paloaseman avoimien ovien päivään kovin odotuksin. Äiti Kaisa Knuuttila sanoo, että kotoa löytyy aika monta paloautoa.

Backlund on tarkastellut oikeita paloautoja ennenkin. Mökkireissulla Hauholla hän oli itse bongannut vastaavanlaisen tapahtuman ja päässyt paloauton kyytiin.

Backlund ei poissulje palopelastajan uraa tulevaisuuden näkymistään. Hänen kokemuksensa mukaan alan ammattilaiset ovat kivoja. Sammuttamis- ja ihmisten pelastamistyön hän arvioi vaativan tarkkuustaitoja.

Jonatan Backlund ei osannut sanoa, kiinnostavatko paloautot yksivuotiasta pikkusiskoa Edith Backlundia. Takana sisarusten äiti Kaisa Knuuttila.

Lisää kuvia: Myös he olivat paikalla

Viisivuotias Oiva Silvonen kertoi päässeensä peräti sammutustöihin asti Pyynikillä samanhenkisessä tapahtumassa ollessaan kolmen vanha. Äiti Hanna Silvonen kertoi, että sen tapahtuman jälkeen kotiinkin piti hankkia paloasu. Oiva Silvonen haluaisi lähteä mukaan VPK:n toimintaan, ja todennäköisesti lähteekin jahka ikää riittää.

Neljävuotias Kaius Heikkinen tutkisteli paloauton kalustoa ja tunnisti monia tarvikkeita. Isä Tapio Kangasaho kuunteli tarkasti. Yksivuotias pikkusisko Sinna Heikkinen katsastaa taaempana renkaita.

Iiris Vuorenmaa oli paikalla lapsenlapsensa, viisivuotiaan Isla Aallon kanssa. Vuorenmaa kertoi heidän lukeneen monesti Viisi pientä palosotilasta -kirjan. Aallon ensimmäinen kysymys paloauton nähtyään oli, että onko tämä se auto, jossa on letkuja.

Jari ja Jenni Häkli olivat paikalla poikiensa Rasmus ja Otto Häklin kanssa. Paloautot ovat perheen lasten suosiossa niin lelujen kuin ohjelmienkin muodossa. Jari Häkli arveli punaisen värin selittävän monien lasten kiinnostusta.