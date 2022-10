Mikko Alatalo ja Pekka Paavola saivat Tampereen palkinnot, Vitali Klitschko ansiomitalin ja suurimmat aplodit – Katso kuvat ja lue tunnelmat Tampereen päivän juhlallisuuksista

Tampereen 243-vuotisjuhlissa Raatihuoneella palkittiin kaksi todella pitkän linjan tamperelaisvaikuttajaa ja kourallinen uudempia tekijöitä. Myös Kiovan pormestarille Vitali Klitschkolle tehtiin kunniaa.

Muusikko Mikko Alatalo ja entinen kaupunginjohtaja Pekka Paavola pokkasivat lauantai-iltana perinteikkäät Tampereen palkinnot. Palkinnot jaettiin Raatihuoneella Tampereen päivän kutsuvierastilaisuuden yhteydessä.

Viime vuonna Tampereen päivän juhlavastaanotto järjestettiin koronasyistä Tampere-talossa, mutta nyt se palasi perinteiselle paikalleen Raatihuoneelle, mistä useampi juhlavieras mainitsi iloitsevansa.

Palkinnot jakanut pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoi tämän vuoden palkittavien symboloivan Tampereen kaupunki- ja kulttuurikehityksen pitkää historiaa.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen jakoi Tampereen palkinnot ja ansiomitalit.

Mikä? Tampereen palkinto Jaettu ensimmäisen kerran vuonna 1959. Myöntämisperuste: ”Tampereen palkinnon voi saada henkilö, joka on elämäntyöllään tai toiminnallaan edistänyt Tampereen kehitystä ja tamperelaisten hyvinvointia tai lisännyt Tampereen vetovoimaa Suomen suosituimpana kaupunkina.” (Lähde: Tampereen kaupunki) Vuoden 2022 palkituista Mikko Alatalo (s. 1951) on äärimmäisen tuottelias suomenkielisen rock- ja iskelmämusiikin uranuurtaja ja entinen poliitikko. Pekka Paavola (s. 1933) oli Tampereen kaupunginjohtaja vuosina 1969–1985, minkä jälkeen hän teki vielä pitkän uran kaupunginvaltuustossa.

Alatalo, vihdoin tamperelainen

Mikko Alatalo nauratti yleisöä kiitospuheessaan toteamalla, että ehkä tämä palkinto viimeistään tekee hänestä tamperelaisen. Haastattelussa hän toteaa vakavammin, että suuren yleisön silmissä hänet tamperelaisti tv-ohjelma Tammerkosken sillalla.

Alatalo on tehnyt pitkän uran myös politiikassa, mutta palkintoperusteissa korostettiin hänen työtään tamperelaisen musiikkielämän hyväksi. Sen työn tärkein hedelmä on Juice Leskisen ja Harri Rinteen kanssa valettu manserockin perusta.

”Suomenkielisen rockmusiikin teko jätti jäljen ympäri Suomen. Moni myöhemmän polven laulunkirjoittaja on sanonut manserockin takia tajunneensa, että suomeksikin voi tehdä musiikkia”, Alatalo sanoo.

Alatalolla on riittänyt viime aikoina palkitsijoita. Viime vuonna hän sai lastenmusiikin elämäntyöpalkinnon ja Suomi-palkinnon, elokuussa Iskelmä-Finlandian.

”Pitkään ei aurinko paistanut risukasaan, mutta kun tulppa aukesi, alkoi tulla kaikenlaista.”

Mikko Alatalo saapui Raatihuoneen tilaisuuteen suoraan Tuomiokirkosta, jossa oli pitämässä konserttia.

Alatalo halusi Tampereen päivänä korostaa Tampereen asemaa sivistyskaupunkina. Opiskelemaan hän, Juice Leskinen ja Harri Rinnekin 1970-luvulla Tampereelle tulivat. Yliopiston lisäksi Alatalo alleviivasi etenkin Ylen Tohlopin-studion merkitystä. Kiitospuhe oli kaikkinensa värikäs ja sisälsi useita laulunäytteitä.

Metso on Paavolan suosikki

Paavolan palkitsemisperusteissa korostui odotetusti hänen pitkä jaksonsa kaupunginjohtajana. Paavolan aikakaudella valmistui ja pantiin alulle toinen toistaan tärkeämpiä tamperelaisia kohteita: Särkänniemi ja Näsinneula, pääkirjasto Metso, Sara Hildénin taidemuseo, Pirkkahalli, Tampere-Pirkkalan lentoasema...

Kiitospuheessaan Paavola sanoi, ettei työ Tampereen eteen tuntunut koskaan raskaalta. ”Se ei ollut pelkästään työtä, vaan myös elämäni tärkein harrastus. Tampereen kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen johdossa toimiminen on antanut suuremman tyydytyksen tunteen kuin varmasti mikään muu asia maailmassa.”

Seremonian päätyttyä Paavola ei ollut saamastaan huomiosta moksiskaan. ”Olen ollut jakamassa näitä itse aika monelle henkilölle. Tämä on normaalia Tampereen päivään kuuluvaa toimintaa. Mutta sanotaanko, että kyllä ilahduttaa.”

Mikä oli Paavolan itsensä mielestä hänen tärkein projektinsa Tampereen johdossa?

”Jos valita pitää, se on Metso. Se on arkkitehtonisesti Pietilöiden parhaita töitä, ja puolustaa paikkaansa edelleen erinomaisesti. Käyn edelleen usein, kun asun parin kolmensadan metrin päässä.”

Pekka Paavola oli omalla urallaan tärkeä tekijä Tampereen modernisoimisessa ja kaupunkikehityksessä. Hän totesi kaupungin kehityksen jatkuneen hyvänä, ja toivotti kaikille nykyisille ja tuleville kaupunkisuunnittelijoille onnea, menestystä ja kaukonäköisyyttä.

Keskinäistä kunnioitusta

Tuoreet Tampereen palkinnon saajat kommentoivat pyynnöstä myös toisiaan.

”Minulla oli joskus vaalitilaisuus, johon pyysin Pekan pitkän linjan tamperelaisjohtajana kertomaan, mitä Helsingissä pitää tehdä puolustaakseen Tamperetta. Paljon olikin sitten tie- ja rata-asioita, joita liikennevaliokunnassa kovasti puolustin”, kansanedustajana vuosina 2003–2019 toiminut Alatalo sanoi Paavolasta.

”Mikko on käytännönläheinen taiteilija-poliitikko. Hänelle on aina ollut helppo puhua rautateistä, maanteistä tai muista teknillisistä asioista. Mikko otti aina vakavasti ja tulostakin on tullut”, Paavola sanoi Alatalosta.

Klitschkolle ansiomitali

Tilaisuudessa jaettiin lisäksi kuusi Tampereen kaupungin myöntämää ensimmäisen luokan kultaista ansiomitalia. Yhden niistä sai ystävyyskaupunki Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Ansiomitalin vastaanotti Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova.

”Pormestari Klitschko on koko tämän ajan (Venäjän hyökkäyssodan) tehnyt parhaansa kotikaupunkinsa asukkaiden eteen, heidän suojelemisekseen ja heidän uskonsa ja toivonsa vahvistamiseksi. Mitalilla haluamamme osoittaa tukemme ystävyyskaupungillemme Kiovalle ja sen asukkaille uskomattoman vaikeassa tilanteessa”, pormestari Ikonen sanoi.

Klitschkon mitali sai illan raikuvimmat suosionosoitukset.

Muut ansiomitalit myönnettiin viimeaikaisesta työstä 2020-luvun Tampereen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden eteen. Tampereen seurakuntien elintarvikeavun koordinaattori Marja Palkonen palkittiin seurakuntien ruokapankin kehittämisestä eli työstään vähempiosaisten kaupunkilaisten hyväksi.

Lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto ja Business Tampereen lentoliikenteen kehittämisestä vastaava johtaja Harri Ojala palkittiin Tampereen saavutettavuuden ja lentoyhteyksien parantamisesta.

Film Tampereen johtaja Ilkka Rahkonen palkittiin Tampereen noususta kansainvälisestikin kiinnostavaksi elokuvien ja tv-sarjojen kuvauskaupungiksi. Tampereen kaupungin hankejohtaja Tero Tenhunen palkittiin roolistaan Nokia-areenan rakentamisessa.