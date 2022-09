Särkänniemen edustalla pyörii erikoinen nelikulmainen alus – Yrmy tutkii järven pohjaa

Mustanlahden satamassa tutkitaan rantamuurien kuntoa ja kairataan pohjasta näytteitä.

Yrmy-lautta on valmistunut kesällä 2019. Se kuvattiin Mustanlahden satamassa 28. syyskuuta.

Tampereella Särkänniemen edustalle ilmestynyt erikoinen alus on kiinnittänyt ohikulkijoiden huomion. Musta nelikulmainen lautta on nimeltään Yrmy, ja sen on valmistanut ylöjärveläinen Pajapekka oy.

Alus on lahdella työtehtävissä. Mustanlahden sataman alueella tehdään pohjatutkimuksia ja selvitetään sataman rantamuurien kuntoa. Pohjasta tutkitaan kallioperän sijaintia ja kairataan näytteitä.

Rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi sanoo, että tutkimuksia tehdään alueen tulevaisuutta silmällä pitäen. Sataman rantaluiska ja rantamuurin rakenteet ovat ainakin osittain melko huonossa kunnossa, ja ne kaipaavat korjausta jossain vaiheessa.

Tutkimuksilla saadaan myös tietoa, jota voidaan hyödyntää Särkänniemen alueen kehittämisen yhteydessä.

Tevaniemen mukaan tutkimuksista ei aiheudu riskiä Näsijärven veden laadulle, eivätkä tutkimukset vaikeuta vesiliikenteen kulkua alueella.