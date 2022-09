Euroopan toiseksi suurimmat alan messut vetävät Tampereelle jälleen tuhansia kävijöitä ja me kysyimme, miksi – tältä näyttää Alihankinta-messuilla, joiden yllättäjä on robottikoira

”17 kertaa olemme olleet täällä”, sanoo myyntipäällikkö Jukka Aaltonen Rensi Finland oy:sta. Klaukkalassa toimiva yritys on erikoistunut työkoneisiin. Aaltonen esittelee laitetta, jolla tehdään laser-mittausta. Samalla pöydällä esillä on myös Tessu-”koira”, joka toimii mallina 3D-skannaukselle. Skannerilla saadaan mallinnettua jopa hintalappu Tessun pohjasta. ”Tessu on ostettu aikanaan Tiimarista. Maksoi 98 markkaa.”