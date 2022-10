Rakennusyhtiö on huomannut markkinaraon asunnoissa, joiden idea on kuin tv-sarjasta – neljäs Tampereen-kohde rakentumassa Härmälänrantaan

Tampereen Härmälänrantaan valmistuu talo, jonka asunnoista osa on muunneltavia. Rakennusyhtiön mukaan kaksi vierekkäistä asuntoa voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.

Aamulehti

Rakennusalan konserni Bonava rakentaa uusia asuntoja Tampereen Härmälänrantaan. Rakennustyöt ovat käynnissä, ja asuntojen on tarkoitus olla muuttovalmiita loppuvuodesta 2023.

Seitsemänkerroksiseen taloon tulee yhteensä 73 kotia. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, joiden pinta-alat vaihtelevat hieman yli 27 neliöstä vajaaseen 72 neliöön.

Osa Asunto oy Tampereen Vellamo 1:n asunnoista on joustavasti muunneltavia, niin sanottuja duo-koteja. Kaksi vierekkäistä asuntoa voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Vastavuoroisesti asunnot voidaan myöhemmin jakaa kahdeksi pienemmäksi kokonaisuudeksi.

Bonavan yksikönjohtaja Panu Sivula nauraa kuullessaan kysymyksen, onko nyt kyse tosielämän versio MTV3:lla pyörineestä suositusta tv-sarjasta Ex-Onnelliset, jossa eroperheet asuivat liukuovin erotetuissa asunnoissa.

Idea ei ole Sivulan mukaan kopioitu tv-sarjasta.

”Ei ole. Tämä on jo ennen tv-ohjelmaa keksitty”, hän sanoo.

Sivula sanoo, että duo-kodit palvelevat varautumisessa tulevaan.

”Niistä voidaan tehdä kahden sukupolven asuntoja tai teini voi olla siinä iässä, että tarvitsee kohta oman asunnon.”

Tampereelle jo neljäs kohde

Asumiskonseptille on Sivulan mukaan ollut kysyntää. Duo-koteja on rakennettu myös Bonavan muihin kohteisiin Tampereella sekä Espooseen vuodesta 2016 alkaen.

”Tämä on meillä Tampereella jo neljäs kohde, jonne teemme duo-asuntoja. Kalevaan valmistuu loppuvuonna kohteemme Rosmariini, jossa on kolme duo-asuntoa, samoin Kalevan Paletissa ja Ranta-Tampellan Laiturissa on duo-asuntoja. Ihmisillä on selkeästi tarve niille”, Sivula sanoo.

Duo-kodit ovat lähtökohtaisesti kaksi erillistä asuntoa, jolloin ne voidaan myös myydä eteenpäin kahtena erillisenä asuntona. Asunnoissa voi olla oviaukko naapuriasuntoon tai seinä, joka voidaan tarvittaessa helposti purkaa. Molemmille puolille rakennetaan vähintäänkin valmiudet pesuhuonetiloihin ja keittiöön. Esimerkiksi Härmälänrannan duo-kodit ovat yhdistettyinä 115-neliön kokonaisuuksia, joista toinen puoli on selkeästi pienempi. Makuuhuoneiden määrä voi olla kolme tai neljä.

Sivulan mukaan hinta on vähän edullisempi verrattuna siihen, että ostaisi kaksi erillistä asuntoa.

”Hieman voimme tulla hinnassa vastaan näissä.”

Tulevaisuudessa Bonavan duo-koteja nousee myös ainakin Turkuun.

Härmälänranta sijaitsee Pyhäjärven etelärannalla noin kuuden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alueelle on useamman viime vuoden aikana rakennettu vilkkaasti. Härmälänrannan on tarkoitus valmistua 2020-luvun puolivälin paikkeilla.

Bonava toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Työntekijöitä on noin 2 100. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli noin 1,5 miljardia euroa.