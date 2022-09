Tampereen Raatihuoneen kello on pysähtynyt: "Iso mainehaitta meille"

Raatihuoneen kellolle ovat yleensä riittäneet normaalit vuosihuollot.

Aamulehti

Raatihuoneen kello on pysähdellyt alkuviikosta Tampereen keskustorin laidalla, samoin alkukuusta.

Palvelukoordinaattori Kari Hämäläinen Tampereen kaupungilta ottaa tiistaiaamuna huolestuneena vastaan tiedon kellon pysähtelystä. ”Laitan heti työmaalle päästyäni siitä huoltopyynnön. Yleensä se ei jatkuvasti pysähtele.”

Hän arvelee, että kellon on siirtänyt aiemmalla kerralla oikeaan aikaan huoltomies omaehtoisesti. Hämäläiselle asti ei kulkenut silloin tietoa pysähtelystä.

Kaupunkilaiset ovat hänen mukaansa aktiivisia ilmoittajia. ”On sitten lipussa tai kellossa ongelmaa, niin pormestarin sihteerille tulee aika äkkiä kansalaisilta viestiä.”

”Kellolle ovat yleensä riittäneet normaalit vuosittaiset huollot”, Hämäläinen sanoo.

Hän arvioi, että kellolle on nyt tehtävä tavanomaista perusteellisempi huolto. ”Pysähtely on iso mainehaitta meille. Tampereen päiväkin on tulossa, niin olisihan noloa, jos kello olisi väärässä ajassa tai pysähtynyt.”