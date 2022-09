Ennuste: Tampereen sähkölaitokselle lähes 50 miljoonan euron tulos tänä vuonna – loppuvuoteen liittyy kuitenkin isoja riskejä

Yhtiö teki tulosennusteeseen 20 miljoonan riskivarauksen, mutta yhtä hyvin voi tulla yllättäviä voittoja.

Kaiken energian markkinatilanne on niin hankala, että Tampereen sähkölaitos joutuu esittämään erikoisen näkymän loppuvuodelle. Yhtiö on tehnyt tulosennusteeseen 20 miljoonan euron riskivarauksen, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että tulosmuutos voi olla myös positiivinen.

Tämä ilmenee kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden alkuvuoden talouskatsauksesta, joka ulottuu elokuun loppuun. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee katsausta tiistaina.

Yksi sähkölaitoksen mainitsemista riskeistä liittyy öljyyn, jota joudutaan käyttämään Tampereen lämmitykseen kovilla pakkasilla.

Yhtiön tulokselle tärkeä on myös Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen pysyminen aikataulussa. Uuden kattilan pitäisi olla käytössä joulukuussa. Hankkeen kerrotaan etenevän edelleen pääosin suunnitellun aikataulun mukaan. Myöhästyminen tarkoittaisi miljoonaluokan tulosheikennystä vuorokaudessa.

”Loppuvuoden 20 miljoonan euron riskivaraus pitää sisällään varautumisen kylmään ilmaan loppuvuodesta sekä epävarmuuksista uuden laitoksen käyttöönottoon liittyen ja öljyn tuomiin lisähaasteisiin. Sähkö ja öljy ovat nyt todella kalliita, ja uuden kotimaista polttoainetta käyttävän laitoksen käyttöönoton mahdollinen viive tulee poikkeuksellisen kalliiksi”, sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo sähköpostitse.

Yksi riski tulee politiikasta ja EU:n kaavailemasta windfall-verosta.

”Hintakaton asettaminen joulukuuksi 180 euroon megawattitunnilta näkynee meilläkin miljoonia alempana tuloksena.”

Sääkin on tärkeä. Laitisen mukaan Eurooppaan esimerkiksi joulukuussa tuleva kylmä jakso näkyisi Tampereella heti merkittävinä lisäkustannuksia sähkön hankinnassa.

Alkuvuosi kovalla tasolla

Sähkölaitos on toistaiseksi pärjännyt riskiensä kanssa ja tuottanut alkuvuonna hyvin, paremmin kuin viime vuonna. 201 miljoonan liikevaihdosta jäi nettotulosta lähes 30 miljoonaa, jolloin sijoitettu pääoma tuotti 15,6 prosenttia. Liiketulos parani viimevuotisesta yli 17 miljoonaa.

Koko kuluvan vuoden ennuste näyttää 376 miljoonan liikevaihtoa ja 47 miljoonan nettotulosta. Jälkimmäinen paranisi viime vuodesta lähes 14 miljoonaa.

Sähkölaitoksen mukaan vuonna 2023 liiketulos laskisi merkittävästi ilman hinnankorotusta, kun polttoaineiden hinnannousu realisoituu. Niinpä yhtiö aikoo nostaa kaukolämmön hintaa 10 prosenttia alkuvuodesta. Sähkön hinnassa nousua on jo nähty jopa 128 prosenttia.

Tampereen kaupunki on neuvottelut sähkölaitoksen kanssa keinoista, joilla sähkön hintaan voisi vaikuttaa. Tilannetta käsitellään tiistaina kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa. Yhtiölle asetettua vähintään 20 miljoonan euron osinkotavoitetta käsiteltäneen vasta ensi vuoden budjetin yhteydessä.

Kaukolämmössä ja sähkön siirrossa sähkölaitos pitää Tampereen markkinoita hallussaan, mutta sähkön myyjänä se toimii yhtenä muiden joukossa.

Osinkoja tiedossa

Kaupunki odottaa 12:lta merkittävimmältä tytäryhtiöltään yhteensä 60 miljoonan nettotulosta, mikä olisi viitisen miljoonaa viimevuotista enemmän. Niinpä ensi kevään osinkonäkymä on ”rohkaiseva”. Odotuksissa on yhteensä yli 30 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen roolina on taas tehdä leijonanosa.

Muista tytäryhtiöistä ongelmia tuottaa muun muassa viime vuonna käynnistynyt Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven biokaasulaitos, jonka käyttöönotossa on ollut ”merkittäviä haasteita ja hidasteita.” Tämän sanotaan tuottaneen sekä kertakuluja 1,5 miljoonaa että kasvavaa poistorasitetta (2,2 miljoonaa).

Niinpä yhtiön nollaan valahtanut alkuvuoden tulos painuu loppuvuonna niin, että koko vuosi tuottaisi 1,6 miljoonan tappiot, kun viime vuonna tuli 2 miljoonan voittoa. Kaasusta pitäisi tulla alkaa tulla myyntituloja ”arviolta loppuvuodesta alkaen”, jolloin kannattavuuden odotetaan kohenevan viimeistään ensi vuoden aikana.