Rantaperkiön jalkapallokentän kohdalla pitkään suljettuna ollut bussipysäkki palaa käyttöön lokakuun aikana.

Työt jatkuivat maanantaina Nuolialantien varressa Tampereen Rantaperkiössä. Jalkapallokentän kohdalta on bussipysäkki suljettu työmaan vuoksi.

Aamulehti

Nuolialantien pohjoispuolen työmaa valmistuu marraskuussa Tampereen Rantaperkiössä. Huhtikuussa alkanut urakka viivästyy viikkoja Tuomikujan kohdalta maasta löytyneiden yllätysten vuoksi.

Tampereen kaupunki uusii Nuolialantien pohjoispuolella kävely- ja pyörätietä, vesijohtoa ja kaukolämpöä. Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie uusitaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi Kannistonkadun ja Haapakujan välillä.

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen pysäkki Rantaperkiö 2512 on ollut suljettuna, ja sitä seuraava pysäkki Kannistonkatu 2514 on siirretty kohti Härmälää.

Nuolialantien varressa asennettiin maanantaina kiveystä käsin.

Pihlajakadulle ei voi työmaan vuoksi kääntyä.

Työmaan vuoksi Kannistonkadun kohdalla oleva pysäkki on siirretty kohti Härmälää väliaikaiseen paikkaan.

Työmaan alkaessa kulkijat vaihtavat Nuolialantien yli toiselle puolelle katua.

Rakennuttajainsinööri Tapio Lindström Tampereen kaupungilta kertoo, että urakoitsijan antaman tiedon mukaan urakka on valmis viikolla 45 eli marraskuun toisella viikolla.

Lindström sanoo, että viivästymiset ovat saneerauksissa tyypillisiä. ”Tuomikujan päässä on löytynyt yllätyksiä, vanhoja rakenteita ja louhinnan tarvetta. Rakenteista on löytynyt tekniikkatunnelikin. Niitä ei ole ollut kartoissa tai ne on merkitty niihin epämääräisesti.”

Kaivantoja on jouduttu lisäksi pitämään pitkään auki siksi, että kaukolämpösaneeraus vaatii sitä.

Suljettu bussipysäkin kohta on Lindströmin mukaan parhaillaan työn alla. ”Siihen tulee vielä kiveyksiä ja katos. Pysäkki saadaan käyttöön lokakuun aikana”, hän kertoo.

Työmaan piti alunperin olla valmis tämän viikon perjantaina. ”Kun talvi lähenee, kaikki katutyömaat pitäisi saada valmiiksi, ja kivimiehet ja muut resurssit ovat aika kiireisiä ja rajallisia”, Lindström kertoo.

Pidemmällä matkalla Nuolialantien varressa on laskettu maahan Tampereen seudun keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä. Meneillään ovat projektipäällikkö Marko Männynsalon mukaan viimeistelyt ennen urakan valmistumista. Kivetystöitä on esimerkiksi vielä kesken Härmälässä Kuuselakeskuksen kohdalla.