Tampereen Hämeenkadulla sijaitsevaa näyttävää jugend-linnaa halutaan laajentaa – Katso tarkat suunnitelmat, joille ollaan näyttämässä vihreää valoa

Kiinteistön omistaja hakee muutostöitä varten kaupungilta poikkeamislupaa. Päätösesityksen mukaan suunnitelmille näytetään vihreää valoa.

Aamulehti

Tampereen valtaväylän Hämeenkadun varrella sijaitsevaa, Birger Federleyn suunnittelemaa arvorakennusta halutaan laajentaa. Laajennuksen yhteydessä rakennuksen ylimpiin kerroksiin ja ullakolle on tarkoitus tehdä lisää liike- ja toimistotiloja. Muutostöitä varten haetaan kaupungilta poikkeamislupaa.

Kyse on osoitteessa Hämeenkatu 22 sijaitsevasta, jugendtyyliä edustavasta liike- ja toimistorakennuksesta. Linnamainen viisikerroksinen kivirakennus on toteutettu kolmessa vaiheessa vuosina 1904–1916. Talo tunnetaan Tampereella perinteisesti Kansallispankintalona eli Tampereen Osake-Pankin talona. Kansallispankintalo oli kaupungin ensimmäinen rakennus, johon asennettiin hissi. Viime vuosina rakennuksen kivijalassa on toiminut Nordean konttori.

Korjattava entistäen

Rakennus sijaitsee aivan Tampereen keskustassa, Hämeenkadun, Kuninkaankadun ja Kauppakadun rajaamalla kulmatontilla. Museovirasto on määritellyt alueen valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kansallispankintalolle on annettu suojelumääräys, jonka mukaan kyseessä on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus.

Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee näin ollen olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Jos rakennuksessa on aiemmin tehty muutostöitä, joissa tätä tavoitetta ei ole noudatettu, on rakennus uusien muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Rakennuksen sisätilojen ikkunoissa on kauniita lasimaalauksia, jotka kuvattiin Moron kuvavisaan 20.12.1999.

Lisäneliöitä ullakolle

Poikkeamislupaa hakee kiinteistö oy Tampereen Hämeenkatu 22, jonka omistaa kiinteistösijoitusrahasto. Hakemuksessa pyydetään lupaa saada poiketa kerrosluvusta ja rakennusoikeudesta liike- ja toimistorakennuksen laajentamiseksi. Pirkanmaan maakuntamuseo ja ely-keskus ovat antaneet hakemuksesta lausuntonsa. Myös naapureita on kuultu, eikä heillä ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asemakaavassa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on 8 500 kerrosneliömetriä, mikä ylittyisi laajennuksessa 429 kerrosneliömetrillä. Ullakkolaajennuksen pinta-ala on 580 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeuden ylitys ja kerrosluvusta poikkeaminen tapahtuvat kokonaan rakennuksen rungon sisällä ja uusien tilojen käyttötarkoitus on asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen.

Laajennustöiden yhteydessä rakennuksen julkisivuihin palautetaan vesikatolla aiemmin olleet kattoikkunat. Kattoikkunoiden palauttaminen on asemakaavan suojelumääräyksen mukainen toimenpide.

Näillä ehdoilla

Yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 27. syyskuuta. Päätösesityksen mukaan suunnitelmille näytetään vihreää valoa.

Poikkeamislupa myönnetään sillä ehdolla, että uudet ilmanvaihdon ja muun teknisen laitteiston vaatimat tilat ja laitteistot sijoitetaan ullakkotiloihin ja olemassa oleviin piippuihin. Lisäksi edellytetään, että uudet kattoikkunat toteutetaan puusepäntyönä ilmeeltään siroin, puisin karmein ja puittein. Ikkunat eivät saa kooltaan tai muodoltaan poiketa merkittävästi alkuperäisistä.

Rakennuslupavaiheessa suunnitelmista on vielä erikseen pyydettävä Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.