Tampereen Tahmelassa istutaan todella erikoisissa löylyissä – Saunan seinät ja katto on päällystetty matoilla ja vilteillä

Pispalan Saunafestissä on päässyt lauantaina ja sunnuntaina kokeilemaan saunomista erilaisissa saunoissa.

Majasaunan rungon rakentamiseen meni kahdelta hengeltä päivä ja kiukaan rakentamiseen toinen päivä, kertoo Hannu Tikkanen. Kiukaan lämmittämisen ajan katto on auki. Sen jälkeen kattokin peitetään matoilla ja vilteillä, jotta lämpö ei karkaa.

Aamulehti

Hiljalleen lämpiävien saunojen tuoksu leijailee sunnuntaina Tahmelassa, missä lauantaina ja sunnuntaina vietetään Pispalan Saunafest -tapahtumaa. Tahmelan huvilan ympäristöön on tuotu tai rakennettu kymmenkunta erilaista saunaa.

Sunnuntaina puolen päivän aikaan kuuteen kiukaaseen on laitettu tulet. Pääsemme kurkistamaan niihin jokaiseen.

Kaikki saunat lämpiävät puulla, mutta muuten yksikään saunoista ei ole ihan tavallisimmasta päästä. Yksi erikoisimmista on Pyhäjärven rantaan rakennettu Majasauna.

Kertalämmitteinen kiuas lämmittää Majasaunan arviolta 80–90-asteiseksi, jonka jälkeen lämpötila alkaa laskea lähelle 60:tä astetta. Hiillos poistetaan ennen kuin saunojat pääsevät lauteille.

Sen runko on rakennettu kahdessa päivässä. Materiaalina toimivat saunapaikan ympäristöstä löytyneet katkenneet oksat ja kaatuneet puunrungot. Kiukaan kivet on kerätty nekin huvilan pihapiiristä. Puurungon päälle on aseteltu mattoja ja vilttejä pitämään lämpö sisällä.

Toinen saunan rakentajista Hannu Tikkanen kertoo rakentaneensa jo 12 vastaavaa saunaa. Malli tulee kaukaa.

”Alun perin yksi kaveri oli tuollaista tekemässä, ja hän oli saanut idean asteekeilta", Tikkanen kertoo.

Kiukaalle voi heittää tavalliseen tapaan löylyä. Tikkanen oli jo itse ehtinyt istahtaa lauteille, ja hänen mukaansa löyly on tavallista miedompi.

”Tämä kiuas on aika pieni. Jos tekee isomman, se pitää paremmin lämmön.”

Rungon muoto vaikuttaa

Toinen festivaalin erikoisuus on Kupusauna. Sen runko koostuu pallon muotoon asetelluista puisista kolmioista. Eristeenä toimii kolmen senttimetrin kerros turvelevyä.

Tamperelaiset Paula Nurmi (oik.) ja Saara Kumpu ihastuivat Kupusaunan löylyihin sunnuntaina Tahmelassa, missä järjestettiin Pispala Saunafest -tapahtuma. He ovat vierailleet tapahtumassa aiemminkin, ja tänä vuonna piti päästä taas.

Saunan rakentanut Teemu Mäkelä kertoo, että saunan pystyttäminen vie noin päivän. Löylyistä on tullut festivaalin aikana ilahduttavaa palautetta.

”Olen palautteeseen erittäin tyytyväinen. Rungon muoto vaikuttaa paljon siihen, millaiseksi löyly muodostuu.”

Sunnuntaina puolilta päivin lauteille nousseet Paula Nurmi ja Saara Kumpu allekirjoittavat hyvät löylyt.

"Löylyt ovat happirikkaat, ja saunassa on kiva tunnelma”, kaksikko luonnehtii.

Paloautossa saa löylyt

Ihan tavallinen sauna ei ole myöskään Jarno Mannerhovin Saunabiili. Siinä lauteet ja kiuas on rakennettu entiseen Vaasan palolaitoksen sukeltajien autoon. Seinät ja katto ovat päällystetty puupaneloinnilla kuin missä tahansa saunassa.

Jarno Mannerhovin Saunabiiliin mahtuu jopa kahdeksan henkeä. Auto on 1970-luvulta, mutta mittarissa on vasta 150 000 kilometriä. Mannerhovi vuokraa autoa saunojille.

Lauteille mahtuu mukavasti viisi tai kuusi kerrallaan, mutta lauantaina tilassa oli ollut kahdeksankin henkeä yhtä aikaa. Laitimmaiset tosin istuivat takaikkunan ”lasissa kiinni”. Ilma ei saunojilta sentään lopu, sillä ilmanottoaukkona toimii tarvittaessa koko auton sivuovi.

”Ihmisten arvioiden mukaan löyly on ollut oikein hyvä”, Mannerhovi kertoo.

Itsekin ehkä lauteille

Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja nyt neljättä kertaa. Festivaalin perustaja ja johtaja Johannes Purola kertoo, että lauantaina paikalla oli ollut yhtä aikaa noin 300 saunojaa. Sunnuntai alkoi rauhallisesti, joten ehkäpä järjestäjätkin mahtuvat lauteille.

”Itse en ole vielä ehtinyt saunoa, mutta tänään toivottavasti”, Purola sanoo.

Johannes Purola ja Nana Simola vastasivat tapahtuman järjestelyistä. Purola huolehti Juttusaunan lämmittämisestä sunnuntaina. Sauna kulkee paikasta toiseen auton perässä.

Varapuheenjohtaja Tomi Lehtola lämmitti saunaseura Supsan telttasaunaa sunnuntaina. Löylyt ovat hänen mukaansa pehmeät ja kosteat. Lauteille mahtuu jopa toistakymmentä saunojaa yhtä aikaa. Sauna on rakennettu kymmenkunta vuotta sitten.

Myös Tahmelan huvilan sauna lämpesi sunnuntaina. Lämmityksestä vastasi Aleksander Lembke. Hän on muuttanut Saksasta Pispalaan saunomisen vuoksi. Lembke puhuu vain vähän suomea, mutta osaa sanoa, että huvilan saunassa on ”sikahyvä löyly”.

Huvilan saunaan on rakennettu kattoon ja lauteiden taakse löylynohjaimet, jotka ohjaavat löylyn parhaalla mahdollisella tavalla lauteilla istuvien luo. Remontissa kiukaan tykö asennettiin komean kokoinen putki, josta tulee raitista ilmaa.