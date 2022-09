Tampere ottaa käyttöön kovat keinot sähkönsäästössä: lämpötilat alas, valoviikkoja lyhyemmiksi, uimahallien saunoja kylmiksi

Tavoitteena on yhteensä viiden prosentin vähennys energiankulutukseen talvikaudella.

Tampereen kaupunki vähentää energiankulutustaan tulevaksi talvikaudeksi, tiedottaa kaupunki.

Tavoitteena on yhteensä viiden prosentin vähennys energiankulutuksessa talvikaudella 2022–2023. Vähentämisellä Tampere tähtää mahdollisen energiapulan ehkäisemiseen.

”Säästötoimenpiteet ovat voimassa lämmityskauden yli. Sen jälkeen niiden tarvetta arvioidaan uudelleen”, kertoo Tampereen Tilapalvelut oyn toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Kaupungin mukaan säästötoimia valmisteltiin selvittämällä kaupungin energiankulutusta. Eniten energiaa kuluu rakennusten lämmitykseen, sähköön sekä ulkovalaistukseen.

Kiinteistöjen lämpötilaa lasketaan

Kaupungin omistamien kiinteistöjen lämpötilaa lasketaan säästötoimenpiteiden seurauksena keskimäärin 1,5 astetta. Lämpötilaa ei kuitenkaan alenneta sellaisissa rakennuksissa, joissa on esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluita eikä päiväkodeissa, joissa pienet lapset leikkivät lattialla.

Ilmanvaihtoa säädetään todellisten käyttöaikojen mukaisiksi, sisäilmaolosuhteita heikentämättä, tiedotteessa todetaan.

Valoja vähennetään

Katualueiden ulkovalaistuksen paloaikoja lyhennetään ympäri kaupunkia.

”Totta kai pyrimme katsomaan, onko jotain erityisiä paikkoja huomioitaviksi, mutta ihan sellainen valaisinkohtainen säätäminen on todella vaikeaa”, kertoo kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Hänen mukaansa valaistusaikoja lyhennettään ”alusta, keskeltä ja lopusta”.

”Ja tietenkin siten, että turvallisuus pidetään mielessä koko ajan. Silloin, kun on paljon liikennettä hämärän aikaan, pyritään tietysti tarjoamaan riittävästi valoa. Yöaikaan kaikista vähäliikenteisimmillä alueilla saatetaan tehdän pidempiä sammutuksia.”

Myös maisemavalaistusta karsitaan. Tietäväisen mukaan keskeisimmät maisemavalaistuskohteet jätetään todennäköisesti kuitenkin pois säästölistalta, ainakin tältä erää.

”Ainakaan Tammerkoskea ja Raatihuonetta tuskin ollaan ensimmäisinä pimentämässä.”

Lisäksi Tampereen Valoviikkojen kestoa lyhennetään. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Valoviikot päättyisivät tammikuussa. Aiemmin Valoviikot ovat jatkuneet maaliskuulle saakka.

Valaistuksen säästössä kaupunki pyrkii yhteensä 10 prosentin kokonaissäästöön.

Saunoja jätetään lämmittämättä

Ulkokenttien lämmityksen käyttökunnossapidon pakkasrajaa lasketaan 10 pakkasasteesta 5 pakkasasteeseen. Jos siis pakkasta on yli viisi astetta, kenttiä ei enää lämmitetä.

Koulukadun kentän ja Sorsapuiston jäädyttäminen aloitetaan puolestaan vasta, kun vuorokauden keskilämpötila on alle kaksi astetta. Aiemmin jäädytys aloitettiin, kun lämpötila oli viisi astetta.

Uimahallien saunojen käyttöä rajoitetaan siten, että joka toinen sauna on pois käytöstä.

Säästötoimenpiteet tukevat toisiaan

Kaupungin mukaan nyt päätetyt energiansäästötoimenpiteet täydentävät jo käynnissä olevia energiatehokkuustoimenpiteitä.

Tampereella energiatehokkuuden vaatimukset on huomioitu muun muassa rakentamalla kaikki uudet rakennukset A-energialuokkaan sekä pyrkimällä perusparannuksissa 30 prosentin parannukseen energiatehokkuudessa. Valaisinverkosta noin 65 prosenttia on jo vaihdettu energiatehokkaiksi valaisimiksi. Myös valaistuksen ohjausta on kehitetty.

Tampereen kaupunki ottaa myös osaa Astetta alemmas -kampanjaan ja aktivoi henkilöstöään osallistumaan energiansäästötalkoisiin. Lisäksi kaupunki varautuu omassa toiminnassaan sähkönjakelun häiriöihin.

Päivitys 21.9. kello 15.00: Täydennetty Mölsän ja Tietäväisen kommenteilla.