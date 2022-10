Main ContentPlaceholder

Tämä erityinen alue Etelä-Tampereella kiehtoo nyt visionäärejä ja voi kasvaa kaupungin moderneimmaksi asuinpaikaksi – Esittelemme kuusi visiota siitä, millainen on Tampere vuonna 2050

Vuonna 2050 Tampereella on yli puoli miljoonaa asukasta ja uusia merkittäviä asuinalueita. Keskusta jatkuu pitkälle etelän suuntaan. Vihreän harjun virkistysarvo on kasvanut valtavaksi. Kesällä on mahdollista ulkoilla, toisin kuin tulikuumassa Etelä-Euroopassa. Siksi rikkaat ulkomaalaiset himoitsevat päästä Tampereelle. Helsingistä pääsee Tampereelle alle tunnissa ja Tampereelta lentäen lähes kaikkialle. Kidunpohjan rantamaisemiin on rakennettu uusi rantakaupunginosa. Tampere on luovan talouden eurooppalainen mekka ja Pohjois-Euroopan Geneve.

Tampereen järjestelyratapiha sijaitsee junaradan yhteydessä hieman ennen Tampereen keskustaa etelästä tultaessa. Itäpuolella on Lempääläntie, länsipuolella Hatanpää ja Metso Outotecin tehdasalue. Järjestelyratapiha voi tulevaisuudessa siirtyä pois uuden asuinalueen tieltä. Metso Outotec siirtyy lähivuosina Lahdesjärvelle.

Aamulehti Tampereella on eletty viime vuodet jättimäisten hankkeiden aikaa. On rakennettu raitiotie, Rantatunneli, Ranta-Tampellan asuinalue, radan päälle kansi ja Nokia-areena sekä useita tornitaloja. Pian valmistuvat uusi keskuspuhdistamo, jalkapallostadion ja uusi saari Näsijärveen. Viinikanlahteen syntyy urbaani asuinalue jätevedenpuhdistamon tilalle ja Hiedanrantaan vanhalle teollisuusalueelle.