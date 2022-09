Maanviljelijä luki Aamulehdestä, että hänen mailleen rakennetaan golfkenttä: ”Ei jäisi oikein perunamaatakaan” – Näin kaupunki kommentoi

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan päivittäminen on alkamassa. Alue on ollut Tampereen kaupungin maanhankinnan painopistealue jo vuosia.

Nurmi-Sorilassa maata omistava Juhani Rikala hämmästyi kesällä lukiessaan Aamulehteä. Hän sai lehdestä tietää, että Tammer-Golfin kentän uusi paikka saattaa olla hänen maillaan.

Vähäinen tiedottaminen kummastuttaa Rikalaa. Hänen mielestään hyviin tapoihin olisi kuulunut kertoa maanomistajille, mitkä ovat kaupungin suunnitelmat.

”Ei ole helppo löytää oikeata etenemistapaa”, sanoo Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Nurminen ymmärtää, että ne joita päätökset koskevat, haluaisivat tietää asioista etukäteen. Toisaalta poliittiset päättäjät haluavat pitää päätöksenteon omissa käsissään.

Maanomistajat saavat äänensä kuuluviin, kun syksyn aikana aletaan päivittää Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa. Kaavaprosessin aikana tulee useita vaikutusmahdollisuuksia maanomistajille ja myös yleisötilaisuuksia.

Golfkenttä on vain pieni osa alueen kaavaprosessia.

Nykyinen osayleiskaava ei mahdollista golfkentän rakentamista, koska alue on varattu asuntorakentamiseen ja virkistysalueiksi.

Kun päätös Teiskontien varressa sijaitsevan golfkentän siirtämisestä pois asutuksen alta tehtiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa, silloin kerrottiin, että frisbeegolf jää Ruotulaan, mutta golf siirtyy Nurmi-Sorilaan.

Kaupunki suurin maanomistaja

Alueen suurin maanomistaja on Tampereen kaupunki. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi sanoo, että kaupunki omistaa noin 60 hehtaaria maata alueelta, jolle on suunniteltu golfkenttää. Viljelymaa on vuokrattu maanviljelijöille. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on sopimuksesta riippuen 3–6 kuukautta.

Rikalan maatalousyritys omistaa on noin 32 hehtaaria peltoa. Lisäksi yhteensä noin 30 hehtaaria yritys on vuokrannut Tampereen kaupungilta ja naapureilta.

Tampereen kaupunki aikoo todennäköisesti hankkia pellot omistukseensa.

”Meiltä menisi kaikki maat, ei jäisi oikein perunamaatakaan”, sanoo Rikala. Talouskeskus kuitenkin säilyisi. Hän miettii, mitä tekisi rakennuksilla ja tarvittavalla konekannalla, jos pellot muutetaan aivan muuhun käyttöön.

”On surkeaa, jos maisema tuhotaan.”

Tulossa uusi asuinalue

Kilpi sanoo, että vapaaehtoiset kaupat ovat ykköstapa. Hän kertoo, että Nurmi-Sorila on maanhankinnan painopistealue riippumatta golfkenttäsuunnitelmasta.

”Raakamaan hankintahinta on ollut viime vuosina keskimäärin 3 euroa neliöltä”, sanoo Kilpi.

Nurmi-Sorilan vuonna 2016 voimaan tullut osayleiskaava koskee noin 2 000 hehtaarin aluetta, josta nyt päivitetään noin 500 hehtaarin aluetta. Golfkentän osuus on noin 110 hehtaaria.

Nyt voimassa oleva osayleiskaava kaava mahdollistaa käytännössä uuden alueen rakentumisen. Kaavapäivityksessä tutkitaan edelleen pientaloasutuksen suuntaamista Nurmi-Sorilaan. Esillä on aiemmin ollut muun muassa Aurinkokaupungin-nimellä kulkenut suunnitelma ekotehokkaan ja vähähiilisen asuinalueen toteuttamisesta.

Osayleiskaavan muutokset päätetään aikanaan kaupunginvaltuustossa.

”Muutos vie vuosia”, sanoo johtaja Mikko Nurminen.