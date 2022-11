He käyttävät nyt valtaa Tampereen omistamissa isoissa yhtiöissä ja säätiöissä, katso nimet ja taustat – Hallituksissa on tapahtunut kaksi suurta muutosta

Sähkö, kouluruokailu, vuokra-asuminen, katujen ja teiden kunnossapito. Näistä ja monista muista tamperelaisten palveluista huolehtivat nykyään kaupungin omistamat yhtiöt. Selvitimme, ketkä vaikuttavat Tampereen kaupungin viidentoista liikevaihdoltaan suurimman yhtiön hallituksissa ja mitkä ovat heidän taustansa. Viime vuosina poliitikkojen osuus hallituksissa on vähentynyt ja hallitusten työskentely ammattimaistunut. Omistajaohjauksen ote on yhä tiukempi.

Kouluruokailu, katujen ja pyöräteiden kunnossapito, sähkö, työterveys, raitiotie, pysäköinti, vuokra-asuminen, jätevesien puhdistus, rakennushankkeet...

Tampereen kaupunki on yhtiöittänyt suuren osan palveluistaan ja tehnyt tätä viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Se on perustanut yksin tai yhdessä seudun muiden kuntien tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa muun muassa Tullinkulman Työterveyden, Pirkanmaan Voimian ja Tampereen Infran. Kaupungin tytäryhtiöitä, säätiöitä ja osakkuusyhtiöitä on kaikkiaan jo 41. Osalla niistä on tytäryhtiöitä.