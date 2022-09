Ukrainalaisten avustuspiste muuttaa Finlaysonilta Hallilaan Tampereella – Nyt on tarve etenkin näille vaatteille

Talvivaatteet menevät tarvitseville sitä mukaa, kun niitä saadaan lahjoituksina.

Johanna Pihlajamäki sanoo yhteisön olevan kiitollinen siitä, että se sai toimia Finlaysonilla tähän asti. Tila menee remonttiin. Kuva on otettu keväällä 2022.

Ukrainalaisia avustavan keräys- ja lahjoituspisteen toiminta päättyy Tampereen Finlaysonilla syyskuun lopussa. Piste muuttaa Hallilaan, missä se avaa ovensa lokakuun alussa.

Keräys- ja lahjoituspisteen toiminnasta vastaa rekisteröimätön Razom with Ukraine -yhteisö. Se kerää avustustavaraa ukrainalaisille, jotka ovat paenneet sotaa.

Uusi toimitila sijaitsee Hallilassa Männikönkadulla samassa rakennuksessa kuin Mahdollisuuksien talo, mutta eri tilassa.

Uusi tila on aiempaa selvästi pienempi. Osa Finlaysonilla olevista tavaroista joudutaan laittamaan varastoon.

Yhteisössä vapaaehtoisena toimiva Johanna Pihlajamäki kertoo, että avun tarve on edelleen suuri. Kävijöitä on noin 100–150 päivässä. Tällä hetkellä tarvetta on etenkin aikuisten ja lasten talvivaatteille.

Pihlajamäen mukaan lahjoituksia tulee yhä hyvin.

”Toki talvivaateet menevät sitä mukaa, kun niitä tulee.”

Razomille lahjoitetut tavarat ja vaatteet lahjoitetaan edelleen vain ukrainalaisille.

Razom sai Hallilan tilan käyttöönsä toistaiseksi maksutta, mutta pitkällä tähtäimellä toiminnan rahoitus on vielä ratkaisematta. Toimintaan suunnitellaan muutoksia osin sen vuoksi, että yhteisön vapaaehtoisten määrä on pienentynyt keväästä.