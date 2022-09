Nyt selvitetään, kuinka moni tamperelainen ei pärjää sähkökatkon aikana ilman apua – Näin kaupunki varautuu auttamaan heitä

Osa kotona asuvista tarvitsee apua tai turvaa talven mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Turvapuhelimet ja -painikkeet on varustettu akulla, joten ne toimivat myös sähkökatkon aikana. Myös hälytysten vastaanotto on varmistettu varavirralla.

Aamulehti

Tampereella valmistaudutaan nyt monin tavoin tukemaan sellaisten ihmisten pärjäämistä, joiden voi olla vaikea selviytyä kotona mahdollisten talven sähkökatkojen ajan. Mikäli talvella tulee sähköstä pulaa, voi olla, että edessä on parin tunnin alueellisia sähkökatkoja.

Lue lisää: Fingrid päivitti arvionsa sähkön riittävyydestä tulevana talvena – kehottaa varautumaan sähkökatkoihin

Hallintopäällikkö Sini Hyvönen Tampereen kaupungilta kertoo, että sosiaali- ja terveyspalveluissa käydään ensinnäkin sähkönjakelijan kanssa läpi paikat, joissa sähkön täytyy säilyä. Jo aiemmin on uutisoitu, että esimerkiksi sairaalat ja isot terveysasemat voidaan jättää katkojen ulkopuolelle.

Hyvösen mukaan katkojen ulkopuolelle pitäisi saada myös Koukkuniemi sekä alueet, joille asumispalveluja on keskittynyt paljon. ”Pistemäisesti meillä on paljon erilaisia asumispalveluyksiköitä Tampereella, eikä kaikkia varmasti pystytä sähkökatkoilta suojaamaan. Niihin tehdään tarvittavat varasuunnitelmat.”

Yksiköiden omissa pelastussuunnitelmissa on yleensä jo huomioitu sähkökatkot, mutta ne käydään nyt läpi ja selvitetään mahdolliset päivitystarpeet. Hatanpäällä, Koukkuniemessä ja Kaupin vanhassa sairaalassa on Hyvösen mukaan käytössä varavoimaa. Yksiköissä varmistetaan, että tarvittavat laitteet on kytketty varavoiman piiriin.

Toinen tärkeä tehtävä on tunnistaa kotiin palveluita saavista asiakkaista ne, jotka eivät pärjää sähkökatkon aikana kotona ilman tukea. Parhaillaan selvitetään, millainen joukko heitä Tampereella on.

Hyvösen mukaan heidän kohdallaan harkitaan, lisätäänkö tukea kotiin sähkökatkon aikana vai otetaanko asiakas asumispalveluun tai osastolle. Sähkönjakelijan kanssa keskustellaan myös siitä, minkälaisella varoajalla suunnitelluista katkoista saadaan tieto.

Ihmisille, joiden arvioidaan pärjäävän kotona, mutta tarvitsevan jotain tukea sähkökatkojen ajaksi, on alustavasti mietitty mahdollisuutta tarjota toimintaa ja turvaa lähimmässä palvelukeskuksessa tai lähitorilla sähkökatkon ulkopuolisella alueella.

Sähkökatkojen aikana kotona pärjääminen voi olla vaikeaa erityisesti muistisairaille tai esimerkiksi kehitysvammansa takia sähköistä nostolaitetta tai sähkösänkyä tarvitseville.

Lue lisää: Tuhannet pirkanmaalaiset käyttävät sairautensa hoitoon laitteita, jotka tarvitsevat sähköä – Mitä tapahtuu, jos talvella sähköt katkeavat?

Turvapuhelimet toimivat

Kotiin palveluita saavilla on käytössään monenlaisia kotona asumista tukevia sähköisiä apuvälineitä. Hyvönen kertoo, että niiden toiminta-ajat on selvitetty. Esimerkiksi turvapuhelimissa ja -painikkeissa on akut, ja toiminta-aikaa on vähintään 48 tuntia. Samoin niiden hälytysten vastaanotto on varmistettu varavirralla.

Lääkeautomaatit toimivat 24 tuntia, mutta niissä oleva tietoliikenneyhteys pimenee parissa tunnissa. Lääkkeet siis saa kyllä ja automaatti annostelee ne oikeaan aikaan, mutta tieto siitä, jos lääkkeet jäävät ottamatta, ei välity hoitoyksikköön yhtä nopeasti kuin tavallisesti. Hyvösen mukaan lääkkeiden otto voidaan varmistaa puhelimitse tai tarvittaessa kotikäynnillä.

Videovastaanottoja voidaan niin ikään joutua korvaamaan ylimääräisillä kotikäynneillä. Käyntien lisääminen vaatii työvoimaa. ”Toimintaan tarvittavaa resurssia pohditaan, ja millaista tukea tarvitaan kaupungin muilta palvelualueilta”, Hyvönen sanoo.

Tampereen kaupunki aikoo myös viestiä ihmisille sekä sähkön säästämisestä että omatoimisesta katkoihin varautumisesta. Viestintää suunnataan myös erityisryhmille, kuten ikäihmisille ja niille, jotka saavat palveluita kotiin. Omatoimista katkoihin varautumista on esimerkiksi sen varmistaminen, että kotona on taskulamppu ja patterit. Samoin akullisten laitteiden akkujen toimivuuden ja keston testaaminen olisi hyvä tehdä etukäteen.