Keskustorin suihkulähde sai taas epätoivotun kuorrutteen – ”Aika turhaa lastenleikkiä”

Pahimmillaan aika ajoin toistuva saippuakepponen voi rikkoa tuhansien eurojen vesipumpun suihkulähteestä.

Aamulehti

Tampereen Keskustorin suihkulähde sai taas vaahtokuorrutteen torstaina, eikä kyseessä ollut ensimmäinen kerta. Kysyimme Tampereen Infran työpäällikkö Teemu Kylmäkoskelta perjantaina puolen päivän jälkeen, miten homma hoidetaan tällä kertaa.

”On harmi, että ihmiset ajattelevat, että saavat halpaa huvia siitä, että käydään kaatamassa Fairy-pullo tai jotain muuta vaahtoavaa pesuainetta suihkulähteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa aika isoa ruljanssia. Suihkulähde pitää tyhjentää ja pestä huolellisesti, muutenhan se lähtee uudestaan vaahtoamaan. Veden nestejännitys muuttuu, kun siinä on paljon vaahtoa, ja vesipumppu, joka pyörittää vettä, saattaa rikkoutua. Tämä on mielestäni aika turhaa lastenleikkiä taas. Urakoitsija lähti jo pesemään suihkulähdettä.”

Milloin altaaseen oli laitettu pesuainetta?

”Minulle tuli aamulla tieto siitä, jolloin huoltourakoitsijakin oli saanut tiedon tästä. Aina välillä näitä tuppaa tulemaan. Tämä on nyt tietääkseni Keskustorilla toinen kerta tänä kesänä, kun on tämä vaahtokepponen tehty.”

Onko muualla Tampereella ollut vastaavaa ongelmaa?

”Näsinkallio on toinen kohde. Se on ollut yleensä se paikka, mihin tätä saippuakikkailua on tehty yleisemmin. Keskustorilla on kameravalvontaa ja liikehdintää, niin ehkä siinä kiinnijäämisen riski on isompi.”

Teettekö ilmoituksen poliisille tai katsotaanko kameratallenteita?

”Keskustorin kamerat näkyvät monitoreissa Sorilla, ne ovat koko ajan käytössä. Ne ovat kaupungin kameroita, mutta poliisi niitä katsoo. En osaa sanoa, onko poliisilla jo tekijöitä tiedossa.”

Onko kaupunki tehnyt ilmoitusta asiasta poliisille?

”En ole erikseen tehnyt, kun juuri aamulla sain tiedon tästä.”

Onko tarkoitus tehdä?

”En ole vielä pohtinut. Aikaisemmista vahingonteoista en ole itse tehnyt. Pitää katsoa, jos jotain on mennyt rikki. Ainakaan vielä ei ole tietoa tullut, onko jotain laitteita rikkoutunut. Suihkulähteitä pestään säännöllisesti muutenkin sen takia, että sinne tulee levää ja roskaa, muun muassa puista.”

Täytetäänkö allas vielä syksyn ajaksi?

”Kesäkukkaistutuksia pidetään kunnossa lokakuun ensimmäiseen viikonloppuun, Tampere-viikonloppuun, samaten suihkulähteet. Sitten pikkuhiljaa aletaan laittaa paikkoja talviteloille. Keskustassa on pidetty keskeisempiä suihkulähteitä pitempään päällä. Tällä tavalla tullaan tänäkin syksynä toimimaan.”

Mitä puhdistaminen tulee maksamaan?

”Se on iso allas, se tyhjenee ja täyttyy jonkun aikaa. Puhutaan 3–4 tunnin työpanoksesta, mikä tähän saippuakikkailuun liittyy. Ei siihen montaa ihmistä tarvitse pesemään tuollaista allasta, mutta ilmankin pärjättäisiin.”

Entä jos pumppuja menee rikki?

”Se on tuhansia euroja, jos laitteita rikkoutuu.