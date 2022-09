Valimon sulatusuunissa tapahtui vuoto ja räjähdys Tampereen Nirvassa – Kaksi henkilöä loukkaantunut

Pirkanmaan pelastuslaitos sai torstaina poikkeuksellisen hälytystehtävän Tampereen Nirvaan. Valimon sulatusuunissa tapahtui vuoto ja räjähdys.

Pelastuslaitoksella on käynnissä poikkeuksellinen hälytystehtävä Tampereen Nirvan Kurssikeskuksenkadulla. Pelastuslaitos sai hälytyksen räjähdyksestä tai sortumasta kello 13.43. Paikalle lähti yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä.

Kadulla sijaitsee Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan kampus, jossa opetetaan muun muassa konetekniikkaa, rakentamista, logistiikka-alaa, sähkö- ja talotekniikka-aloja sekä puhdistuspalvelualaa.

Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Teppo Tapani kertoo, että onnettomuus on sattunut heillä vuokralaisena olleessa yrityksessä.

Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen kello 14 torstaina.

Onnettomuus sattui valimossa teräksen sulatusuunissa.

Pelastuslaitoksen lisäksi paikalla on myös poliisi.

Hetitec oy:n toimitusjohtaja Heikki Kantola kertoo, että onnettomuudessa on loukkaantunut lievästi kaksi henkilöä ja kyse on palovammoista. Kantolan mukaan heillä ei ole hengenvaaraa, eikä muita henkilövahinkoja sattunut.

Onnettomuus sattui valimossa teräksen sulatusuunissa. ”Teräksen sulatusuunissa tapahtui vuoto ja se aiheutti räjähdyksen.”

Kantola kertoi Aamulehdelle kahden jälkeen iltapäivällä, että hänen tietojensa mukaan palo on saatu rajattua valutilaan. Hän kertoo, että uunissa on vesikierukka, joka jäähdyttää uunin ulkokuorta. ”Näillä näkymin sula teräs ja vesi on päässyt kohtaamaan toisensa.”

Aamulehden paikalla oleva kuvaaja Toni Repo kertoo, että pelastuslaitoksen lisäksi paikalla on myös poliisi. Hänen mukaansa Nirvan kampus on eristetty ja evakuoitu.

