Tampereen ydinkeskustan paraatipaikka on vajaakäytöllä, mutta nyt sitä aletaan kehittää – Tätä kaikkea kaupunkilaiset haluaisivat Ratinan suvannon alueelle

Rantareittien parantamista, ravintolalaivoja, laitureita ja turismia. Ratinan suvannon aluetta aiotaan tulevaisuudessa kehittää, ja kaupunkilaisilta kysytään nyt mielipiteitä.

Laukontorilla asuva Tiia Saarinen lenkkeilee Ratinan suvannon alueella usein koiransa Yukin kanssa. Hän näkee, että suvannon ympäristöä voisi terassien lisäksi elävöittää esimerkiksi tapahtumilla ja kulttuurilla. ”Tämä on ollut kesällä sellainen keskittymä, missä tapahtuu kaikkea. Laukontorilla voisi olla vielä laajemmat aukioloajat, sillä monet kojut menevät kiinni jo neljän aikaan.”

Tampereen Ratinan suvannon alueen kehittäminen alkaa, ja sitä varten aloitetaan asemakaavamuutos.

Suvannon alue on hyvin keskeinen, sillä sen läheisyydessä on asuinkerrostaloja ja paljon kaupallista toimintoa, kuten kaksi kauppakeskusta sekä Laukontori. Lisäksi Ratinan stadionin puoli toimii isona tapahtuma-alueena. Nokia-areenan avaamisen jälkeen alueen käyttö on lisääntynyt entisestään.

”Toiminnallinen arvo ei tällä hetkellä ole ihan täysin parhaassa mahdollisessa käytössä. Miten niitä rantoja käytetään, miten oleskellaan, millaista toimintoa on, saadaanko esimerkiksi ravintolalaivoja lisää, mikä houkuttaa käyttämään aluetta”, sanoo Tampereen kaupungin keskustan kehittämisen hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

Mikä? Ratinan suvannon alueen kehittäminen Työn kulusta ja tavoitteista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.9.–6.10.2022. Suunnittelualueeseen kuuluu Ratinan suvannon vesialuetta Ratinan sillan ja Vuolteensillan välissä, Laukonsilta ja Laukontori sekä katu- ja puistoalueita suvannon pohjois- ja eteläpuolelta. Kaavan valmistelua varten kerätään mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yleensä kaavahankkeesta. Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita, miltä Koskenranta voisi näyttää ja esimerkiksi miten vedenläheisyydestä voisi nauttia.

Kulkureittejä kehitetään

Siitonen sanoo, että suvannon rooli on tulevaisuudessa rantareittien osalta entistä tärkeämpi. Keskusta on kasvamassa Siitosen mukaan etelään Viinikanlahden ja Hatanpään suuntaan, kun alueet täydentyvät ja muuttuvat asuinrakentamisella. Ratinan sijainti muuttuu siten entistä keskeisemmäksi.

”Se aiheuttaa sen, että Viinikanlahdesta tulee tulevaisuudessa isot jalankulun ja pyöräilyn kulkijamäärät suvannon alueen läpi.”

Kalle Jokiniemi käy Ratinan suvannossa kalastamassa viikoittain sulien vesien aikaan. Perjantaina saaliiksi oli tullut kirjolohi, yksi alamittainen taimen ja pari ahventa. ”Joskus oli puhetta, että Vuolteensillan kupeeseen voisi tulla perhokalastuslaituri, josta voisi heitellä myös virran puolelle. Sille olisi varmasti käyttöä.”

Rantojen kehittämiselle tulee Siitosen mukaan selkeä tarve, jotta pyöräilyyn ja jalankulkuun saadaan laadukkaita reittejä.

Siitosen mukaan kulkureittejä voitaisiin parantaa esimerkiksi rantareittien leventämisellä tai rakentamalla erilaisia laiturirakenteita.

Ongelmana on tähän mennessä ollut Siitosen mukaan se, että alueella on selkeitä pullonkauloja, joissa eri liikennemuodot kohtaavat. ”Esimerkiksi pyöräilyn olosuhteita tutkitaan. Eri liikennevälineille täytyy löytyä omaa tilaa.”

Lisää viihtyvyyttä

Siitosen mukaan Laukontorin ympäristössä olevat yritykset eivät ole vaarassa, vaikka aluetta kehitetään, ja sinne voidaan rakentaa jotain uutta. ”Yritysten toiminnot täytyy ottaa huomioon ja mieluummin parantaa sitä, mikä parannettavissa on. Nykyisiltä alueen käyttäjiltä ei oteta mitään pois.”

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta monipuoliseksi ja viihtyisäksi osaksi keskustaa, joka on houkutteleva virkistyksen ja vapaa-ajan kohde niin tamperelaisille kuin matkailijoille.

Siitonen toivoo, että uutta tilaa voisi löytyä rannoilta.

”Muutokset eivät ole sitä pelkästään, että pääsee paremmin paikasta A paikkaan B, vaan myös koskimiljööstä nauttimisen, ulkoilun ja oleskelun kehittämistä.”

Juoksua harrastava Markku Turppa lenkkeilee mielellään Tampereen rantamaisemissa. Hän ajattelee, että saunaravintolan tilalle olisi voitu Laukontorilla tehdä jotain muuta. ”Hyvä paikka on pilattu tuollaisella tönöllä. Savonlinnassa ja Lappeenrannan seudulla on osattu todella hienosti kehittää rantoja. Kaikki elämä keskittyy kesällä sinne. Sieltä voisi ottaa mallia.”

Tiettyjä rajoituksia

Ratinan suvannon ympäristö on osittain kansallista arvoympäristöä, mikä rajoittaa rakentamista. Asemakaavatyössä otetaan Tampereen kaupungin mukaan tarkasti huomioon alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot. Alueen kehittämistä ohjaa keskustan strateginen osayleiskaava.

”Tietyt reunaehdot rajoittavat. Laukontorille ei välttämättä ensimmäisenä tule ainakaan mitään suurta rakentamista.”

Tiina Leivo pitää Laukontorin tunnelmasta ja miettii, että torilla voisi välillä soida myös livemusiikkia. ”Täällä ei ole mitään isoa showta ja sirkusta, vaan pieniä kirpputoripöytiä, torimyyjiä ja jäätelökioskeja. Se saisi olla jatkossakin niin. Pieni esiintymislava voisi sopia torin tunnelmaan.” Leivosta olisi myös hienoa, jos Ratinan suvantoa ja Tampereen muitakin vesialueita voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän.

Suvannon alueen kehittäminen etenee siten, että saatujen mielipiteiden ja selvitysten pohjalta kaavaluonnos viimeistellään kaavaehdotukseksi, jonka kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asemakaavaehdotus valmistuu vuonna 2024.

Kun asemakaava on valmis ja sen yhteydessä on tehty suunnitelma, kaavan valmistumisen jälkeen ryhdytään toteuttamaan mahdollisia muutoksia.

”Pieniä parannuksia voidaan tehdä jo aiemmin, mutta täytyy pitää huoli, etteivät ne ole ristiriidassa ison kokonaisuuden suhteen”, sanoo Siitonen.