Kolmesta katukilometristä kahdella on tällä hetkellä nopeusrajoitus 30. Kuva on vuodelta 2016, jolloin Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti, että suureen osaan kaupunkia vaihdetaan aluenopeusrajoitus aiempaa alemmaksi.

Tampereen kaduista 65 prosenttia on sellaisia, joissa on korkeintaan kolmenkympin nopeusrajoitus. Tuoreimpaan Digiroad-aineistoon perustuva osuus on suurin Suomen isoista kaupungeista. Helsingissä ja Espoossa 30 kilometrin nopeusrajoitus on 58 prosentilla kaduista. Turussa ja Oulussa prosenttiosuus on 27.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen kertoo, että nopeuden alentaminen on tehokas turvallisuustoimi, ja kuntia kannustetaan asettamaan kolmenkympin rajoituksia alueille, joilla liikkuu paljon suojaamatonta liikennettä eli jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

”Tässä tähdätään siihen, että jos onnettomuuksia sattuu, niin seuraukset olisivat lievemmät. Tutkimusten mukaan nopeusrajoitusten alentaminen myös vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia.”

Jo merkkien vaihto hidastaa

Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko kertoo, että Tampereella on alennettu aluenopeusrajoituksia 30 kilometriin tunnissa vuodesta 2017 lähtien. Viimeisimpänä on muutettu rajoituksia Härmälässä, Hervannassa, Kalevassa, Multisillassa, Pyynikillä ja Vuoreksessa.

”Nyt ollaan lähestulkoon päätöksessä. Kämmenniemi on vielä tekeillä.”

Aarnikon mukaan kaupunki on mitannut kaikilta alueilta nopeuksia ennen nopeusrajoituksen alentamista. Samoilta paikoilta mitataan nopeudet uudelleen jonkin aikaa muutoksen jälkeen. Pelkästään liikennemerkeillä koko liikennevirran ajonopeudet putoavat 3–5 kilometriä tunnissa.

”Se kuulostaa vähältä, mutta kun siellä on valo-ohjaamattomia suojateitä, ja jos tapahtuu onnettomuus, niin ajonopeudella on iso vaikutus onnettomuuden vakavuuteen. Positiivista on, että korkeimmat ylinopeudet leikkautuvat alaspäin.”

Keskinopeuksien lasku on ollut esimerkiksi Koivistonkylässä seurantojen mukaan 5–6 km/h.

Nopeuksia mitataan paitsi tutkalla, myös nopeusnäyttötauluilla. Kun nopeusnäyttötaulut näyttävät olevan pimeänä, ne mittaavat ajonopeuksia ja keräävät dataa.

Nopeusrajoituksen laskeminen on myös vähentänyt myös läpiajoa, koska liikennettä on siirtynyt korkeamman nopeusrajoituksen kaduille.

Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko Tampereen ratikan testivaunun esittelytilaisuudessa maaliskuussa 2020.

Tausta Aluenopeusrajoitusten muutos Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi joulukuussa 2016 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen. Aluenopeusrajoitusten muutoksia on tehty alueittain liikennevirtojen perusteella vuodesta 2017 lähtien. Viimeksi rajoituksia on muutettu Härmälässä, Hervannassa, Kalevassa, Multisillassa, Pyynikillä ja Vuoreksessa. Rajoitusten muuttaminen on kesken enää Kämmenniemessä. Toteutuneita ajonopeuksia on seurattu kaikilla alueilla ennen ja jälkeen muutoksen. Kolmenkympin rajoitus on nyt lähes kahdella kolmanneksella Tampereen katukilometreistä.

Onnettomuudet tarkassa seurannassa

Joka vuosi tehtävässä onnettomuusraportissa kaupunki seuraa viiden vuoden kehitystä ja verrataan edellistä vuotta siihen.

”Onnettomuustiedot tulevat kerran vuodessa. Nykyisin käytetään myös pelastuslaitoksen tietoja rinnalla”, Aarnikko kertoo.

Vaikka myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt, Aarnikon mukaan erityisesti peltikolareiden määrä on laskenut viidessä vuodessa paljon. Alhaisemmilla ajonopeuksilla liikennevirta kulkee tasaisemmin, ja esimerkiksi peräänajot ovat vähentyneet.

Tuoreimman, vuotta 2021 koskevan raportin mukaan 30 km/h -rajoitusalueilla tapahtui vähän onnettomuuksia verrattuna 40 km/h -rajoitusalueisiin. Kolmenkympin alueella sattui Tampereella viime vuonna seitsemän henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta ja neljänkympin alueella 44.

Loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet ovat vähentyneet Tampereella merkittävästi viime vuosina. Pyöräilijöiden onnettomuuksia oli viime vuonna 20, mikä on alle puolet vuoden 2018 määrästä. Jalankulkijaonnettomuuksia oli viime vuonna 18, kun vielä kaksi vuotta aiemmin luku oli 33.

Nopeusrajoitusten muutoksista on tehty asukaskysely, johon on saatu yli 5 000 vastausta. Kaikilla alueilla palaute on ollut samantyyppistä: alueella asuvat suhtautuvat aluerajoitukseen hieman positiivisemmin kuin alueella asioivat.