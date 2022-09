Kaupunki pohtii yhä Tampereen sähkölaitoksen kanssa keinoja sähkön hintojen alentamiseen – 20 miljoonan osinkoihin koskemisen kynnys on korkea

Tampereen kaupunki ja Tampereen sähkölaitos ovat neuvotelleet keinoista, joilla korkean energian hintaa voitaisiin laskea. Konsernijaoston kokoukseen 27. syyskuuta pitäisi olla jo valmista.

Konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) sanoo, että pöydällä on ollut erilaisia keinoja ja tavoite on, että konsernijaoston syyskuun kokoukseen olisi esityksiä valmiina.

Aamulehti

Tampereen kaupunki ja Tampereen sähkölaitos neuvottelevat keinoista, joilla sähkön hintaan voisi vaikuttaa. Neuvottelut liittyvät hallituksen linjaukseen, jossa toivottiin kaupunkien ohjaavan sähkölaitoksiaan hillitsemään hintojen nousua.

Tampereen sähkölaitos ilmoitti elokuun lopussa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnankorotuksesta, joka oli jopa 128 prosenttia.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) kertoo, että neuvottelut ovat vielä kesken.

”Yritämme hakea sellaisia ratkaisuja joilla sähkön hintaan voisi vaikuttaa. Tähän vaikuttavat myös eurooppalaiset linjaukset, joita on tekeillä. Sieltä tuleva ohjaus ja sähkömarkkinoihin tuleva vaikutus on vielä epäselvä.”

Aiemmin on jo päätetty, että sähkön arvonlisäveron alennus 24 prosentista 10 prosenttiin menee hintoihin sellaisenaan.

EU:n linjaukset vielä auki

Lyly ei halua avata välineitä, joita mietinnässä on ollut. Hänen mukaansa välineisiin vaikuttavat myös EU:n linjaukset, jotka ovat vielä hyvin epäselviä. ”Se on vielä hyvin auki. Olemme yrittäneet niitä selvittää yhdessä sähkölaitoksen kanssa, mutta se on vielä hahmotasolla. Kaikilla on tahto vaikuttaa hintaan, mutta vielä ei ole selvinnyt, mitä välineet olisivat.”

Keskiviikkona julkisuudessa oli esillä muun muassa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotus leikkurista energiayhtiöiden ylisuurille tuotoille.

Konsernijaosto kokoontuu 27. syyskuuta, ja Lylyn mukaan tuolloin Tampereen käyttämistä keinoista pitäisi olla jonkinlainen käsitys.

Hän lisää, että kaupunki omistajana keskustelee sähkölaitoksen kanssa, mutta yhtiö määrittelee sähkön ja kaukolämmön hinnat.

Kosketaanko osinkoihin?

Tampereen sähkölaitos maksaa vuosittain osinkoa kaupungille 50 prosenttia nettotuotosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Onko osinkojen leikkaamisesta käyty poliittista keskustelua?

”Tästä varmaan käydään keskustelua ensi vuoden budjetin yhteydessä. Jos sitä halutaan johonkin muuttaa, se vaatii korvaavia toimenpiteitä. Se on osa meidän tulonmuodostustamme ja alustava ajatus on, että pyritään pitämään se siinä missä se on ollut viime vuosina eli 20 miljoonassa. Suuruusluokka on sama kuin hiukan vajaan puolen veroprosentin tuotto.”

Lyly sanoo, että tulos riippuu tietenkin siitä, tuottaako sähkölaitos voittoa niin, että osinkoja jää maksettavaksi. ”Sitähän ei tiedä, mihin markkina menee. Jos tämä oikein menee hurlumheiksi niin, voi olla että on haasteita saada se 20 miljoonaa.”