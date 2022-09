Jos lakot laajenevat, myös Taysissa voidaan joutua tauottamaan vaativia, ei-kiireellisiä leikkauksia, jotka vaatisivat toimenpiteen jälkeistä tehohoitoa.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays varautuu ottamaan Kanta-Hämeen alueelta tulevia tehopotilaita vastaan, jos hoitajalakko toteutuu.

Vuorokauden mittaisen hoitajien lakon on määrä alkaa Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa perjantaina, ellei sopua synny tai lakkoa estetä muilla keinoin sitä ennen. Kanta-Hämeessä lakon kohteena olisivat teho-osasto ja valvontayksikkö. Lakko koskisi yhteensä kymmentä potilaspaikkaa.

”Tarvittaessa Kanta-Hämeen potilaat joudutaan ohjaamaan ympäröiviin sairaanhoitopiireihin, eli Tampereen tai Helsingin yliopistosairaaloihin, riippuen siitä, miltä alueelta he ovat tulossa”, kertoo Taysin vs. johtajaylilääkäri Eija Tomás.

Suunnitelma valmiina

Tomás toteaa, että tehohoidosta vastaavat lääkärit ovat jo ennakkoon tehneet käytännön toimintasuunnitelmat.

Tomás toivoo, että suunnitelmia ei kuitenkaan jouduttaisi testaamaan käytännössä, vaan lakko peruuntuisi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ilmoitti maanantaina, että se aikoo jättää Helsingin käräjäoikeuteen turvaamistoimihakemuksen teho-osastoa koskevan lakon kieltämiseksi.

Taysin kantatalossa on 20 tehohoitopaikkaa. Laskennallisella 70 prosentin kuormituksella ja sen mukaisella henkilöstömitoituksella paikoista on käytettävissä 12–14. Lisäksi sairaanhoitopiirillä on käytössä Tays Sydänsairaalan tehohoitopaikat.

”Kanta-Häme on kuitenkin pienehkö sairaanhoitopiiri, josta tulisi todennäköisesti vain yksittäisiä potilaita. Siitä uskotaan selvittävän.”

Turku ja Oulu seuraavina

Seuraavat teho-osastojen lakot uhkaavat loppukuun aikana Turun ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa, jolloin potilaita saattaa tulla Taysiin myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, joka on Kanta-Hämettä selvästi suurempi.

”Uskoisin, että jonkinlaisia muita ratkaisuja löytyy ennen sitä. Se on syvä toiveeni. Muussa tapauksessa joudumme myös Taysissa vähentämään isoa ja vaativaa, ei-kiireellistä leikkaustoimintaa, kuten esimerkiksi neurokirurgisia tai syöpäleikkauksia”, Tomás toteaa.

Tomás arvioi, että lakon toteutuessa näitä toimintoja jouduttaisiin Taysissa tauottamaan noin viikon ajaksi jo ennen varsinaista lakkoaikaa.

”Suunnitelmia sen varalle on toki tehty, mutta on järkevää odottaa ja katsoa ensin, tuleeko lakkoa.”

Hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin sekä Kuntatyönantajien välistä kiistaa sovitellaan parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla.