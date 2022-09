Tampere neuvottelee nollakuidun poistourakasta viiden toimijan kanssa – urakka maksaa arviolta 20 miljoonaa

Neuvottelut jatkuvat ensi vuoden alkuun saakka.

Näsijärven nollakuidun poistoon Hiedanrannan ja Niemenrannan vesialueelta valitaan toteuttajaa. Neuvottelumenettely jatkuu vuoden 2023 alkupuolelle saakka.

Nollakuitu on metsäteollisuuden järveen laskemaa puuainesta, joka on varastoitunut kerroksiksi järven pohjaan. Nollakuidun poiston tavoitteena on alueen virkistyskäytön ja ympäristön tilan parantaminen.

Tampere sai hankkeeseen 12 osallistumishakemusta ja yhden ilmoittautumisen.

Neuvottelumenettelyyn on nyt valittu viisi ehdokasta. Neuvotteluun etenevät Fortum Waste Solutions oy ja GRK Infra oyj sekä lisäksi hakemuksen jättäneet kolme ryhmittymää: Savaterra oy & Vesirakennus Ojanen oy ja Arman oy, toinen ryhmittymä Operon Group oy, Lopen Maa ja Vesirakenne oy ja Macon oy sekä kolmas ryhmittymä Pimara oy, Digi Toilet Systems oy, Tampereen Sähkölaitos oy ja Afry Finland oy.

Kaupungin tavoitteena on löytää toteuttaja, jonka tarjous sisältää suunnittelun, lupien hakemisen ja nostotyön suojauksineen. Kaupunki edellyttää myös nollakuidun poisvientiä ja jatkokäsittelyä hyötykäyttöön.

