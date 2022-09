Kaupin urheilupuistossa öljyvahinko, noin 900 litraa polttoöljyä päätyi maahan – Poliisi tutkii syytä

Pelastuslaitos on paikalla tekemässä torjuntatoimia ja arvioi niiden kestävän noin kello 11 saakka. Poliisi tutkii öljyvahingon syytä.

Kaupin urheilupuistossa Kuntokadulla Tampereella on tapahtunut öljyvahinko, jossa arviolta 900 litraa polttoöljyä on päätynyt maahan ja viemäriin. Pelastuslaitos on paikan päällä ja saanut imeytettyä maahan päätyneen öljyn, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Heikki Havukainen kello 9.25 aikaan sunnuntaina.

”Viemäriin valuneen öljyn poisto on vielä käynnissä. Torjuntatoimet kestävät noin kello 11 saakka”, Havukainen arvioi.

Öljyvuoto on tapahtunut huoltorakennus b:n lähellä. Rakennus sijaitsee lähellä pesäpallokenttää, mutta öljyvuoto ei kuitenkaan vaikuta Havukaisen mukaan pesäpallokentän toimintaan.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyvahingosta kello 7.54. Paikalle lähetettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä.

Sisä-Suomen poliisi vahvistaa tutkivansa öljyvahingon syytä.