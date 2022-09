Main ContentPlaceholder

Tampere

Havainnekuvat: Tältä Hakametsän ympäristö voi tulevaisuudessa näyttää – urheilurakennus, kerrostaloja ja tuhat uutta asukasta

Luonnosaineisto Hakametsän jäähallin ympäristön kehittämisestä on tullut yleisön nähtäville. Suunnitelmien mukaan alueesta on tarkoitus kehittää urheilun ja liikunnan kampus, jonka yhteyteen on tulossa myös uusia asuinkerrostaloja.

Havainnekuva ilmakuvanäkymästä Kalevan suunnasta Hakametsän urheilualueelle. Edessä monitoimikortteli ja aukio, keskellä säilytettävä Haka 1 ja uusi urheiluhalli. Uuden hallin takana Keltinkadun uusi asuinkortteli. Ylävasemmalla Takahuhdintien uudet asuinkorttelit.