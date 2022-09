Päiväkoti toimii nyt väistötiloissa Kanjonin siirtokelpoisessa päiväkodissa.

Kisapuiston uuden päiväkodin rakentaminen alkaa Tampereella lokakuussa. Päiväkodin pitäisi olla valmis tammikuussa 2024. Päiväkoti maksaa 8,9 miljoonaa euroa.

Puretun päiväkodin ja koulun tontille rakennettava uusi Kisapuiston päiväkoti Etelä-Hervannassa on suunniteltu 240 lapselle. Myös tilojen iltakäyttö on mahdollista, ja siksi liikuntasaliin on suunniteltu erillinen sisäänkäynti.

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 7. syyskuuta hankesuunnitelman, vuokrasopimuksen ja rakennuttamissopimuksen. Myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan on hyväksyttävä hankesuunnitelman.