Tehtaan savut ja höyryt katoavat viikonloppuna Tampereen keskustasta – Takon kartonkitehtaalla alkaa vuosihuolto

Takon kartonkitehtaan tuotanto pysähtyy 9.–10.9. perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Takon kartonkitehtaalla Tampereella alkaa vuosihuoltoseisokki. Tehtaan tuotanto pysähtyy 9.–10.9. perjantain ja lauantain välisenä yönä. Seisokin aikana tehtaalla tehdään tarvittavia huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Tampereen keskustalle tunnusomaiset savu- ja höyrypilvet katoavat maisemasta hetkeksi aikaa.

Määräaikaishuollossa pysäytetään koko tehdas, kertoo tehtaanjohtaja Jaakko Ikonen. Huollon aikana muun muassa pestään sellukuituprosessissa käytettävät säiliöt ja tarkistetaan niiden kunto. Myös tehtaan voimalaitoksen höyrykattilan kunto tarkistetaan ja kartonkikoneita huolletaan.

Seisokin aikana tehdasalueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi noin 100 ulkopuolista työntekijää. Tehtaan oma vahvuus on noin 200 henkilöä, joista suurin osa on töissä huollon aikana, Ikonen sanoo. Enimmillään vuorossa on huollon aikana reilu sata omaa ja ulkopuolista työntekijää.

”Säännölliset vuosihuoltoseisokit ovat keskeisessä roolissa, sillä niiden avulla varmistamme tehtaamme turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Turvallisuus on vuosihuoltoseisokin ykkösasia. Tavoitteenamme on varmistaa kattavien ennakoivien toimenpiteiden ja turvallisuusohjeiden avulla sekä oman henkilöstömme että yhteistyökumppaneidemme turvallisuus”, toteaa Ikonen.

Liikenne tehdasalueella lisääntyy Ikosen mukaan jonkin verran, mutta ei merkittävästi.

Tehtaan uudelleenkäynnistys aloitetaan ensi viikon torstaina 15.9. Onko silloin kaupungilla odotettavissa jotain poikkeuksellista, kuten ylimääräisiä hajuja tai savuja?

”Tavoitteena on suorittaa niin hyvä startti, ettei huomata mitään muuta kuin että höyryt palaavat tehtaan katolle ja savua tulee piipusta”, Ikonen sanoo.