Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja: ”Käynnissä on energiasota” – Tämä sähkön hinnasta ja sen riittävyydestä tiedetään nyt

Miksi Tampereen sähkölaitos ei tuota enemmän sähköä itse? Mikä on sähkön alv-alen vaikutus asiakkaalle? Sähkölaitoksen avainhenkilöt vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiin sähköstä.

Aamulehti

”Nyt on käynnissä energiasota.”

Näin Euroopan energiakriisin tiivistää Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen. Hänen mukaansa sota julistettiin jo alkuvuonna 2021, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ei enää täyttänyt Keski-Euroopan kaasuvarastoja. Kuluneen vuoden aikana kriisi on ajanut energianhinnat kovaan nousuun, ja talvella uhkaa sähköpula.

Lue lisää: Kokonaisia kaupunginosia Tampereella pimeäksi pahimmillaan ilman varoitusta – Näin talven mahdolliset sähkökatkot toteutetaan

Tampereen sähkölaitos kertoi keskiviikkona, miten energiasota näkyy paikallisesti Tampereella. Kokosimme tähän juttuun tärkeimmät vastaukset sähkön hinnasta ja energian riittävyydestä.

Mikä? Tampereen sähkölaitos Konsernin vuoden 2021 liikevaihto 320 miljoonaa euroa ja tulos 33 miljoonaa euroa. 380 työntekijää. Tuottaa kaukolämpöä 2 378 gigawattituntia, sähköä 605 gigawattituntia ja kaukojäähdytystä 37 gigawattituntia vuodessa. Tampereen sähkölaitoksen tuottama sähkö kattaa noin 30 prosenttia Tampereella käytettävästä sähköstä.

Miksi Tampereen sähkölaitos ei tuota enemmän sähköä itse?

Jos Tamperetta ja koko Eurooppaa uhkaa sähköpula, miksi Tampere ei tuota enemmän sähköä itse esimerkiksi Lielahden voimalaitoksessa? Tampereen sähkölaitoksen energiamarkkinoiden johtajan Jukka Jorosen mukaan Tampereen vanhat laitokset, joissa sähköntuotantokapasiteettia olisi, ovat vanhoja maakaasulaitoksia. ”Sieltä saataisiin sähköä vaikka koko Tampereen tarpeeseen.” Tämä ei olisi kuitenkaan järkevää, koska maakaasun markkinahinta on niin korkea. Sähkön tuotantohinta voisi olla jopa 81 senttiä kilowattitunnilta, kun voimassa oleva myyntihinta on 33 senttiä.

Tampereen sähkölaitoksen kuluttajahintojen nykyinen taso pitää ”tilanteen hallinnassa” ainakin toistaiseksi, vaikka myllerrys markkinoilla on kovaa, uskoo Tampereen sähkölaitoksen energiamarkkinoiden johtaja Jukka Joronen

Miksi myös vesisähkön hinta nousee Tampereella?

Jorosen mukaan on ”hydrologinen tosiasia”, että vesivoimalla voidaan kattaa vain 3 prosenttia Tampereen sähkönkulutuksesta.

Tampereen sähkölaitos myy kaiken tuottamansa sähkön pörssiin ja ostaa samasta pörssistä kaiken, mitä se myy asiakkailleen. Pörssissä sähkön hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan mukaan. Kun sähkölaitos ostaa pörssistä vesivoimalla tuotetun sähkön, pörssihinnan päälle tulee vielä vesivoiman alkuperätakuun hinta. ”Vesisähkö ei ole halvempaa kuin pörssisähkö vaan ihan pikkaisen kalliimpaa”, Joronen sanoo.

Lue lisää: Muutama sähköyhtiö myy yhä itse tuottamansa sähkön pilkkahintaan kilpailijoihin verrattuna – Kysyimme, eikö Tampereen sähkölaitos voi tehdä saman

Mikä on sähkön alv-alen vaikutus kuluttajalle?

Suomen hallitus päätti laskea sähkön arvonlisäveron määräaikaisesti kymmeneen prosenttiin. Nyt sähkön arvonlisävero on 24 prosenttia. Alennus on voimassa joulu–huhtikuun ajan. Tampereen sähkölaitoksessa on laskettu alennuksen keskimääräinen vaikutus sähkölaskuun.

Jussi Laitisen mukaan keskivertoasiakas, jonka kulutus on 2 800 kilowattituntia vuodessa, maksaa jatkossa kuukausittain 90 euron sähkölaskun 100 euron sijasta eli alennus on 10 euroa kuussa.

Lue lisää: Tutkija: Päätös sähkön arvonlisäveron alentamisesta saattaa polttaa valtion rahoja turhaan

Lue lisää: Sähkön arvonlisävero laskee, mutta siirtyykö alennus kokonaan sähkön hintaan? Tampereen sähkölaitos antaa yksiselitteisen vastauksen

Lue lisää: Hallitus laskee sähkön arvon­lisä­veroa – katso laskurista, paljonko säästät sähkö­laskussa

Miten sähkölaitos voi hillitä hintojen nousua?

Tampereen sähkölaitos keskustelee tällä viikolla omistajansa eli Tampereen kaupungin kanssa keinoista toteuttaa Suomen hallituksen suositusta, jonka mukaan kunnat ohjaisivat omistamiaan energiayhtiöitä hillitsemään hintojen nousua. Jussi Laitinen on kuitenkin sitä mieltä, että kuntien rooli on ongelman Euroopan laajuisen mittakaavan takia pieni. ”Ei voi niin olla, että Suomen kunnat jollain tavalla olisivat sateentekijöitä, ja pelastaisivat energiakriisin. Tässä puhutaan niin suurista summista, että 5:n tai 3:n prosentin alennus ei tunnu missään.”

Laitinen sanoo, että sähkölaitos ei ole saanut ohjausta suoraan valtiolta, vaan on ollut tähän asti julkisuudessa olleiden tietojen varassa.

Milloin sähkölaskut nousevat seuraavaksi?

Tampereen sähkölaitos kertoi loppukesästä suurista, jopa 128 prosentin hinnankorotuksista. Uudet myyntihinnat tulevat voimaan 17. syyskuuta.

Lue lisää: Tampereen sähkölaitoksen sähkösopimuksiin jopa 128 prosentin korotus – Näin toimitusjohtaja kommentoi

Laitisen ja Jorosen mukaan päätös hintojen nostamiseen perustuu sähkölaitoksen arvioihin tulevaisuuden hintakehityksestä. ”(Nykyinen hintataso) vastaa meidän parasta näkemystämme ensi talvelle, mutta epävarmuudet ovat todella suuria”, Joronen sanoo. ”Uskomme, että se on hintataso, jolla tilanne pysyy hallinnassa ainakin toistaiseksi.”

Miten minun pitää varautua?

Tampereen Sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo kehottaa omaishoidossa olevien ihmisten läheisiä varautumaan Tampereelle talvella mahdollisesti tuleviin laajoihin sähkökatkoihin. ”Mikä riskitaso on, voiko olla pari tuntia ilman sähköä, vai pitääkö [hoidettavan] siirtyä muualle?”

Sähkölaitoksen on Sihvon mukaan tarkoitus käydä syksyn aikana keskusteluja varautumisesta ja tamperelaisille annettavista ohjeista muun muassa terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen kanssa.

Kuka maksaa, jos kodin laite menee rikki sähkökatkon aikana? Jussi Laitisen mukaan vastaus on yksiselitteisesti, että asiakas maksaa.

Sähköpulatilanteessa eivät myöskään sähköverkkoyhtiön asiakkaille normaalisti maksamat vakiokorvaukset katkotilanteissa ole voimassa.