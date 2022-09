Ensi sunnuntaina voi syntyä todellinen ryysis, kun peräkonttikirppikseltä kerätyt vaatteet jaetaan ilmaiseksi – Mukana on paljon vintage-vaatteita

Peräkonttikirppiksen vaatekeräys lähti heti aamusta rivakasti käyntiin. Jo ensimmäisen tunnin aikana tuli paljon vanhempaa, hyvälaatuista vaatetta.

Aamulehti

Kiertotalouden asiantuntija Katja Tanski kaivaa jätesäkin uumenista vaatekappaleen, joka näyttää uudelta ja upealta. Joku on tuonut sunnuntain keräykseen laatuvaatteistaan tunnetun suomalaisen Jousipaita-yrityksen valmistaman miesten paidan.

”Tänään on tullut oikeasti todella laadukasta tavaraa joka lähtöön. Jonkin verran on ollut sellaisiakin vaatteita, joissa on vielä laput kiinni”, Ekokumppaneilla työskentelevä Tanski kertoo.

Moron peräkonttikirppiksen yhteydessä järjestettyyn keräykseen pyydettiin tuomaan ehjiä ja käyttökelpoisia vaatteita. Pelkästään ensimmäisen tunnin aikana niitä kertyi kymmenkunta jätesäkillistä.

Jaana Raunio Muotialasta toi keräykseen kassillisen 150-senttiselle sopivia vaatteita, kuten college-huppareita ja -housuja. Tämä paita osoittautui itselle hieman liian tiukaksi, joten se päätyy kiertoon.

Aamupäivän aikana vaatteita toi etenkin iäkkäämpi väki. Nuorempia odoteltiin saapuvaksi sitä mukaa, kun päivä etenee.

Amurissa asuva Milla Lähteenmäki oli kuitenkin liikkeellä jo kello 10 aikaan. Hän toi keräykseen muun muassa pieneksi jääneitä lasten vaatteita.

”Uusi kausi alkaa, joten on aika laittaa vanhat vaatteet kiertoon. Luulen, että moni saa näistä iloa.”

Lue lisää: Marianne Rytkölä ja Heikki Pettinen kauppasivat Keskustorilla erikoista, venäläistä esinettä 150 eurolla – Kävimme katsomassa, mitä peräkonttikirppiksellä myytiin ja ostettiin

Paljon nahkatakkeja

Eniten aamupäivän aikana lahjoitettiin naisten vaatteita. Tanskin mukaan vaatteet olivat pääosin ohjeen mukaan lajiteltuja ja hyväkuntoisia.

”Aika hulinaa on ollut. Ulkotakkeja, kuten nahkatakkeja, on tullut huomiota herättävän paljon. Myös villavaatteita on tullut paljon.”

Vaatteissa ei juurikaan näkynyt vuoden tai kahden vuoden vanhaa pikamuotia, vaan enimmäkseen lahjoitettu tavara oli ollut vanhempaa, laadukkaampaa vaatetta.

”Paljon on näkynyt vintagea”, Tanski kertoo.

Milla Lähteenmäki kertoi raaskivansa luopua käyttöä vaille jäävistä vaatteista, sillä muuten niitä kertyisi kaappeihin aivan liikaa. Osan hän myy, kuten pieneksi jääneet luistimet ja Kuoma-kengät.

Paula Vesterinen toi keräykseen mekon, jota hän ehti käyttää 3–4 vuotta. Mekon hän osti itsekin käytettynä kirpputorilta.

Monella oli tuomisina keräyspisteelle useampi kassillisen tarpeettomia vaatteita. Tanski on huomannut, että ihmisillä on tapana säilyttää vaatteita pitkään kaapeissa siltä varalta, että niille olisi vielä joskus käyttöä.

Linnainmaalla asuva Paula Vesterinen toimii toisin. Hän siivoaa vaatteet pois kaapeista sitä mukaa, kun ne jäävät käyttöä vaille. Keräykseen hän toi hameen, jonka hankki itsekin kirpputorilta aiemmin.

”Kun en ole vuoteen vaatetta käyttänyt, laitan sen kiertoon.”

Hae tilalle uutta

Peräkonttikirppikseltä kerätyt vaatteet jaetaan ilmaiseksi Swap! -vaatteidenvaihtotapahtumassa sunnuntaina 18.9.2022. Tilaisuus järjestetään Tullikamarin Pakkahuoneella kello 11–17. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Pyynikillä asuva Ritva Kokki toi keräykseen suurimmaksi osaksi naisten vaatteita. kaksi kenkäparia oli mukana myös. Hän toivoo, että vaatteet päätyvät hyödyksi tarvitsevalle.

Peräkonttikirppiksellä lahjoitetut vaatteet olivat lajittelijoiden mukaan pääsoin hyvin laadukkaita, kuten tämä pusero.