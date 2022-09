Myös Hatanpään valtatien ratikkapylväisiin saadaan valaistus. ”Sinne ei tule selkeää kuviota, vaan valoaihe on pylvään sisällä”, kertoo hankekehityspäällikkö Markus Joonas.

Aamulehti

Valoviikot alkavat Tampereella perinteisesti lokakuun viimeisenä perjantaina. Pysyviksi rakenteiksi jäävien valoverhojen asennus on jo alkanut Hämeenkadun länsipäästä.

Hankekehityspäällikkö Markus Joonas sanoo, että paine sähkönsäästöön voidaan ottaa helposti huomioon Valoviikoilla, jos Tampereen kaupunki linjaa rajoitetun toteutuksen.

Joonas on selvittänyt Valoviikkojen laskennallisen energiankulutuksen määrän. Hän sanoo, että se on varsin pieni, sillä tekniikka on pienitehoista ja säädettävää. ”Energiankulutus on 3–4 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen kulutus”, hän kertoo.

Vuosi sitten hankitut valoverhot osoittautuivat testauksissa viallisiksi. ”Valoverhot laitettiin viime vuonna korjattaviksi ja nyt ne on korjattu. Niiden käyttöönottopäivä tähdätään Valoviikkojen avajaisiin”, Joonas kertoo.

Valoverhoihin voidaan ohjelmoida erilaisia valaistusaiheita, kuten liikkuvia kuvioita, videoita ja valotaideteoksia.

Uutuutena valaistaan Hatanpään valtatien ratikkapylväät. ”Sinne ei tule selkeää kuviota, vaan valo on pylvään sisällä. Valon väriä, sävyä ja voimakkuutta voidaan säätää”, Joonas kertoo.

Aiempien vuosien tapaan mukana on erilaisia kuvioita, kuten palloja ja kruunuja, sekä valogallerian heittimiä. ”Mukana on kiinteitä ja erikseen asennettavia valoja”, Joonas sanoo.

Valoviikot kestävät lokakuun lopusta maaliskuulle. Avajaiset järjestetään tänä vuonna 28. lokakuuta. ”Niillä ei ole kiveen kirjoitettua alkamispäivää ja kestoa. Ne ovat eläneet, jos on ollut tarpeen elää. Tilanteisiin on helppo ja nopea reagoida”, Joonas sanoo.