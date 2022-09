Keskustan terassien myöhäinen musiikinsoitto on poikinut valituksia Tampereella – nyt kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia: ”Haluamme kuulla muidenkin näkemyksiä”

Tampereen kaupunki kartoittaa kaupunkilaisten kokemuksia terassimusiikista kaikille avoimella kyselyllä, johon voi vastata 18. syyskuuta saakka.

Aamulehti

Tampereen keskustan terassien äänekäs ja myöhäinen musiikinsoitto on poikinut kesän aikana muutamia valituksia kaupungille, kertoo Tampereen ympäristöpäällikkö Kati Skippari.

”Yksittäisiä valituksia on tullut vähän eri puolilta kaupunkia. Suurin osa niistä on tullut nimenomaan keskustan alueelta, jossa yöaikainen terassimusiikki on koettu häiritseväksi varsinkin silloin, kun se on ollut kovaäänistä.”

Skippari ei lähde tarkentamaan, mitä terasseja valitukset tarkalleen koskevat, mutta kertoo kuitenkin, että suurin osa valituksista on tullut alueiden asukkailta.

”Osa asukkaista kokee musiikinjumputuksen ikävänä. Tänä kesänä yksi valitus tuli myös hotelliasukkaalta.”

Mistään mittavasta määrästä valituksia ei kuitenkaan ole kyse.

”Terasseista valitetaan ylipäätään vuositasolla vain noin alle kymmenen kertaa”, Skippari kertoo.

Yrittäjille elinkeinoasia

Ympäristöpäällikön mukaan Tampereen terassiyrittäjät ovat puolestaan toivoneet, että musiikinsoittoon liittyviä aikarajoituksia muutettaisiin joustavimmiksi.

”Ymmärrän toiveen, sillä onhan se heille eräänlainen elinkeinoasia”, Skippari pohtii.

Hänen mukaansa aikarajoitus ei ole myöskään ollut kaikkien terassitoimijoiden tiedossa, vaikka se on asetettu kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin jo vuonna 2002.

”Viimeisen vuoden sisällä heiltä on tullut enemmän palautetta siitä, ettei rajoitus toimi heille. Toisinaan asia on tullut yrittäjän tietoon vasta silloin, kun olemme lähestyneet heitä kaupunkilaisten esittämien valitusten takia”, Skippari kertoo.

Mikä? Terassimusiikin aikaraja Musiikin äänentoisto Tampereella on kielletty ulkotiloissa kaikkina viikonpäivinä kello 22–7 nykyisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan. Rajoitus koskee niin artistien esittämää musiikkia kuin kaiuttimista tulevaa taustamusiikkia. Käytännössä siis hiljaistakaan musiikkia ei ole saanut soittaa kello 22 jälkeen. Vain erillisellä melupäätöksellä voi aikarajasta poiketa tilapäisesti. Terassimusiikin soittoa rajoitetaan suurimmissa osissa Suomen kuntia. Rajoituspäätökset laaditaan paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Myös useissa Euroopan kaupungeissa yöaikaista musiikinsoittoa rajoitetaan erilaisin tavoin. Lähde: Tampereen kaupunki

Kysely kartoitusapuna

Tampereen kaupunki on laatinut kyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä kaupunkilaisten mielipiteitä terassimusiikista. Kysely on avoinna syyskuun 18. päivään saakka, ja Skipparin mukaan sen perimmäisenä tarkoituksena on toimia päätöksenteon tukena.

”Haluamme kuulla muidenkin, kun näiden kahden vastapuolen, eli haittaa kokeneiden asukkaiden ja terassiyrittäjien, näkemyksiä terassimusiikista. Mitä se niin sanottu hiljainen enemmistö asiasta ajattelee ja onko heillä tarjota jonkinlaisia ratkaisuvaihtoehtoja”, Skippari kertoo.

”Tavoitteena on, että määräyksistä saataisiin päätettyä huhtikuun kaupunginvaltuustossa, mutta toki aikataulu voi venyä, jos prosessi vaatii esimerkiksi lisäselvityksiä”, hän jatkaa.