Suora lähetys keskiviikkona kello 9: Nato, terveydenhuollon kriisivalmius, hyvinvointialueet – Huippuasiantuntijat keskustelevat tämän hetken polttavimmista aiheista Tampereella

Aikataulu Johtajuussymposium 2022

Juhlasali

Klo 9.00 Johtajuussymposiumin avaus, rehtori Mari Walls

Klo 9.30 International security: the outlook for Finland.

Klo 12.15 Julkiset palvelut yhteiskunnan turvaajana – valtio, hyvinvointialue ja kaupungit

Klo 14.15 Kriisivalmius suomalaisessa terveysjärjestelmässä

Klo 16.15 Johtajuussymposiumin päätössanat, dekaani Matti Sommarberg

Café & Aula Toivo

Klo 12.15 Change and opening up of the security market

Klo 14.15 Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ja johtaminen