Tampereen lukioiden uusi sähköinen opiskelijakortti herättää hämmennystä: Pääseekö enää syömään ilman puhelinta? – näin uusi kortti toimii

Kysyimme koulutusasiantuntijoilta, miksi opiskelijakortti digitalisoitiin ja millaisia uusia käytäntöjä kortin käyttöön liittyy.

Tampereen lyseon lukiossa on otettu käyttöön uusi opiskelijakortti, Tuudo, joka toimii puhelimen sovelluksen kautta. Tämä on aiheuttanut hämmennystä Tampereen lyseon lukiossa, jossa osa opiskelijoista on ihmetellyt, pääseekö syömään enää lainkaan ilman puhelinta.

Tampereen lyseon lukion rehtori Jaana Nieminen kertoo, että uusi opiskelijakortti ei ole tullut heidän aloitteestaan, vaan kyseessä on lukiohallituksen valtakunnallinen muutos.

Sovellus on käytössä kaikissa toisen asteen tutkinnon oppilaitoksissa Tampereella, esimerkiksi Tredu on ottanut sen käyttöön jo aikaisemmin. Niemisen mukaan uudistus on toivottu, sillä sen myötä ei haittaa, vaikka esimerkiksi Kela-kortti unohtuisi opiskelijalla kotiin.

”Mikäli puhelinkin unohtuu, syömään pääsee silti. Se on ihan laissa säädetty.”

Sovelluksen käyttö vapaaehtoista

Tampereen lukiokoulutuksen johtaja Mari Aallon mukaan digitaalisen opiskelijakortin lataaminen ja käyttäminen on ”luonnollisesti vapaehtoista”.

”Jos sitä ei halua syystä tai toisesta käyttää, on koulun kansliasta mahdollista saada paperinen viivakoodi, joka on voimassa niin kauan, kun opiskelija suorittaa tutkintoaan. Mikäli tämä lappu menee hukkaan, voi aina hakea uuden”, hän selventää.

Aallon mukaan sähköisen opiskelijakortin käyttöönotto liittyy Tampereen kaupungin digitalisaatiotavoitteeseen.

”Lisäksi se mahdollistaa tarkemman valvonnan ja laskutuksen seurannan. Lukioissa kun liikkuu muitakin kuin tutkinto-opiskelijoita.”

Sovelluksen käyttöönotosta on saatu toistaiseksi hyvin vähän palautetta, Aalto kertoo.

”Kun kyselin siitä kokemuksia opiskelijoilta tuossa käytävillä, tuntui se olevan heille varsin arkipäiväinen asia. Nuorille sähköisten palvelujen käyttäminen on niin arkipäiväistä.”