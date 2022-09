Herkästi tarttuva rakkulaista ihottumaa aiheuttava tauti leviää useimmiten pisaratartuntana. Tartunnan riskiä voi vähentää samoilla keinoilla kuin koronavirusta vastaan.

Pääkaupunkiseudulla enterorokkoa esiintyy jo niin paljon, että puhutaan epidemiasta. Kysyimme Tampereen kaupungin tartuntatautilääkäriltä Sirpa Räsäseltä, mikä on tilanne Tampereella.

Kuinka paljon enterorokkoa esiintyy Tampereella?

”Päiväkodeista ja kouluista on kuulunut, että enterorokkoa on paljon liikkeellä, ja kyllä se varmaan tästäkin vielä kiihtyy. Tarkkaa tietoa tapausten määrästä ei ole, mutta voidaan puhua jo epidemiasta.”

Mikä enterorokon aiheuttaa?

”Enterorokkoa aiheuttavien enterovirusten ryhmä on iso. Enterovirukset aiheuttavat myös monia muita infektiosairauksia. Enterorokkoa aiheuttavat useat enteroviruslajit. Siksi se ei ole yhtä selkeä tauti kuin esimerkiksi vesirokko tai tuhkarokko, jotka aiheuttaa tietty yksi virustyyppi.”

Minkä ikäisillä tautia esiintyy?

”Tartuntoja on selvästi eniten lapsilla, mutta myös nuoret ja aikuiset voivat sairastua enterorokkoon. Enterovirukset ovat hyvin yleisiä, ja niihin törmätään useimmiten lapsena.”

Mitkä ovat enterorokon oireet?

”Oireena on rakkulainen ihottuma erityisesti käsissä, jalkapohjissa ja suussa. Myös muualle voi ilmaantua ihottumaa. Tautiin liittyy kuumeilu. Joskus kuume voi nousta hyvinkin korkeaksi. Myös nielu voi olla hyvin kipeä. Päänsärkyä ja vatsavaivoja voi olla. Yleensä tauti alkaa yleisoireilla, kuten kuumeella ja nielukivulla.”

Mikä? Enterorokko Enteroviruksen aiheuttama hyvin tarttuva rokkotauti. Tautia esiintyy useimmiten loppukesällä ja alkusyksyllä. Epidemiat ovat hyvin erilaisia eri vuosina. Oireita ovat kuume ja rakkulainen ihottuma etenkin suussa, käsissä ja jaloissa. Suuoireet alkavat yleensä pari päivää ennen ihottumaa. Lapsella voi ilmetä myös nielukipua ja vatsavaivoja. Tautia vastaan ei ole rokotetta eikä täsmälääkettä. Lähde: Duodecim, Terveyskirjasto

Kuinka vakava sairaus enterorokko on?

”Yleensä enterorokko ei ole vakava ja vaarallinen sairaus. Se hoituu yleensä kotona. Hoitona käytetään normaaleja kuume- ja infektiosairauksien hoitoja: nautitaan nesteitä ja tarvittaessa otetaan kuumetta laskevaa ja kipua helpottavaa lääkitystä. Muutaman päivän ajan tauti voi olla hyvinkin inhottava, mutta yleensä se paranee noin viikon kuluessa. Joskus enterorokkoon liittyy virusaivokalvontulehdusta, joka voi vaatia sairaalaseurantaa. Se on kuitenkin harvinaista.”

Miten enterorokko tarttuu?

”Viruksia on hengitysteissä, ja kuten yleensä hengitystieinfektioissa, pisaratartunta on tavanomaisin tartuntareitti. Myös kosketustartuntana tauti voi levitä varsinkin, jos käsissä on tuoreita rakkuloita. Tauti voi joskus tarttua myös ulosteen kautta.”

Saako tautia vastaan immuniteetin sairastamisen jälkeen?

”Ei saa, sillä enterorokkoa aiheuttavat useat enteroviruslajit. Siksi taudin voi sairastaa useana vuotena. Rokotetta tautia vastaan ei ole.”

Miksi jotkut saavat lieviä oireita, toiset kovempia?

”Se onkin kymmenen pisteen kysymys. Oirekirjo infektiotaudeissa on yleensäkin aika laaja. Oireisiin voivat vaikuttaa henkilökohtaiset ominaisuudet ja se, miten usein on enterorokkoa aiheuttaviin tai läheisiin viruksiin aikaisemmin törmännyt. Tiedetään, että jotkut enterovirustyypit saattavat aiheuttaa todella hankalia oireita.”

Miten tautia vastaa voi suojautua?

”Täysin suojassa taudilta on vaikea olla. Tarttumista voi ehkäistä samoilla ohjeilla kuin esimerkiksi koronavirusta vastaan. Siis hyvällä käsihygienialla ja kasvojen alueen koskettelun välttämisellä. Sairaana pitäisi välttää ihmisjoukoissa liikkumista.”

Entä maskin käyttö?

”Ei siitä varmasti haittaakaan ole.”

Milloin on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin?

”Jos potilaan yleisvointi muuttuu hyvin huonoksi tai oireet ovat erittäin voimakkaat. Voi olla, ettei saa syötyä eikä juotua. Jos on niin kipeä, että kotona ei enää oikein pärjää.”