Ennätysjono: Tuhannet opiskelijat odottavat edelleen asuntoa Tampereella – Vuokrahinnat nousivat korkeuksiin suosituilla alueilla

Monilla opiskelijoiden suosimilla Tampereen alueilla yksityisten vuokrayksiöiden hinnat ovat nousseet korkeuksiin jopa koko maan mittakaavassa. Näin paljon edullisempaa on asuminen opiskelijasäätiöllä.

Jonot opiskelija-asuntoihin ovat venyneet Tampereella tänä syksynä ennätyspitkiksi.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Toasin asuntoa odottaa nyt lähes 4 600 hakijaa, kun kahtena edellisenä vuonna jono on ollut pisimmilläänkin alle 4 000:n.

Korona-aikaa edeltäneenä vuonna 2019 jono oli myös poikkeuksellisen pitkä, jolloin asuntoa odotti enimmillään 4 400 opiskelijaa. Vastaavia jonoja Toasilla ei ole nähty 15 vuoteen, eikä tämän vuoden kaltaisia silloinkaan.

Opiskelijoiden kasvanut asuntojen tarve näkyy Opiskelijoiden Tampere -yhdistyksessä.

”Meille on tullut kymmeniä pyyntöjä jeesata hädässä asuntoasioissa”, Opiskelijan Tampere -yhdistyksen toiminnanjohtaja Aleksi Aaltonen kuvailee.

Opiskelijan Tampere -yhdistys auttaa opiskelijoita löytämään heille suunnatut palvelut Tampereelta. Yhdistys auttaa myös hätämajoitusta tarvitsevia opiskelijoita.

Mitä? Opiskelija-asuntojen jonot Tampereen opiskelija-asuntoihin on nyt kaikkien aikojen pisin jono. Tilastot yltävät vuoteen 2005 asti. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Toasin asuntoihin on jonossa lähes 4 600 hakijaa. Toasilla on Tampereella kaikkiaan 65 kohdetta. Solun voi saada nopeasti, mutta odotus yksiöihin ja perheasuntoihin kestää kauemmin. Pirkan opiskelija-asunnot oy:n eli Poasin asuntoihin on tehty nyt 1 930 hakemusta. Kohteita on 34. Pienempiä asuntoja voi joutua odottamaan kuukausia. Soluja ja muutama isompi asunto on nytkin tarjolla. Poasin asunnot jaetaan tarveharkinnalla ja asuntoja vuokrataan opiskelijoiden lisäksi alle 30-vuotiaille työssä käyville nuorille.

Vuosia sitten jopa patjamajoitusta

15 vuotta sitten pula opiskelija-asunnoista oli Tampereella niin suuri, että opiskelijoille jouduttiin järjestämään patjamajoitusta kouluilla. Uusien opiskelija-asuntojen valmistuminen paransi tilannetta vuonna 2009 ja jonot Toasilla lyhenivät.

Patjamajoitusta ei ole enää tarvittu siksikään, että Opiskelijan Tampere -yhdistys on neuvotellut valikoitujen hotellien kanssa opiskelijoille hätämajoitushinnan.

”Hotelli ei silti ole kovin pitkäaikainen ratkaisu opiskelijalle, jonka budjetti on muutenkin pieni”, Aaltonen toteaa.

Toisena palveluna yhdistys ylläpitää yksityisten vuokranantajien asuntosivua. Siellä voi ilmoittaa veloituksetta asunnoista, jotka halutaan vuokrata nimen omaan opiskelijoille.

Myös Tampereen ylioppilaskunnassa on seurattu syksyn asuntotilannetta ja ollaan tietoisia opiskelija-asuntojen pitkistä jonoista. ”Varsinaista hätätilaa ei silti tunnu olevan”, toteaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Otto Haarala, jonka vastuualueisiin asuminen kuuluu.

Anna Hietaniemi (vas.), Henriina Talvensaari, Jenna Jääskeläinen ja Mikko Sainio sanovat, etteivät tiedä opiskelijoita, jotka olisivat joutuneet turvautumaan tänä syksynä hätämajoitukseen, mutta muutamia majoittuu tuttujen luona odottaessaan asuntoa.

Asiat järjestyneet

Hallintotieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijat Mikko Sainio, Henriina Talvensaari, Jenna Jääskeläinen ja Anna Hietaniemi ovat jo saaneet asuntoasiansa järjestykseen.

Sainio asuu toistaiseksi vanhempiensa luona Kangasalla. Kouvolasta muuttanut Talvensaari ja Göteborgista muuttanut Jääskeläinen ovat löytäneet itselleen yksiöt vapailta markkinoilta. Espoosta tullut Hietaniemi majoittuu vielä sukulaistensa luona, mutta hän on jo saanut tiedon lokakuussa vapautuvasta soluasunnosta.

Talvensaarelle ja Jääskeläiselle oli selvää, että he haluavat asumaan nimenomaan yksiöön.

Molemmat ovat harkinneet myös opiskelija-asunnossa asumista, joka on edullisempaa kuin yksityiseltä vuokratussa. ”Olisi hyvä, jos pääsisi asumaan sellaiseen, mutta niihin on pitkä jono”, Talvensaari toteaa. Hän on jo hakenut opiskelija-asuntoa. ”Jos asuntoa tarjotaan, otan varmasti sellaisen.”

Jääskeläinen toteaa, että tällä hetkellä pelkät tuet eivät riitä vuokran maksamiseen. ”Pitää ottaa lainaa ja käydä töissä.”

Hallintotieteiden opiskelija Pyry Jämsen on juuri saanut käteensä oman yksiön avaimet. Jonotus Toasin asuntoon kesti melkein vuoden.

Yksiöt halutuimpia

Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski arvioi pitkien jonojen yhdeksi syyksi paluuta lähiopetukseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lisäksi asuntoa hakee nyt myös kahtena edellisenä vuonna aloittaneita opiskelijoita.

Hakemuksista yli 3 000 on sellaisten, jotka eivät vielä asu Toasilla. Noin tuhat hakemusta on asukkaiden, jotka ovat vaihtamassa opiskelija-asunnosta toiseen.

Opiskelijat ovat kiinnostuneita etenkin yksiöistä. ”Osa haluaa odottaa juuri tiettyä asuntoa.”

Tällöin odotus voi kestää kuukausia, jopa vuoden.

Hakemusten määrä yksiöihin ei ole suuresti kasvanut edeltävistä vuosista. Soluasuntoihin hakemuksia on sen sijaan kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Se on poikkeuksellisista, koska soluasuntoihin on ollut viime vuosina vähän tulijoita.

Hakemusten määrä myös perheasuntoihin on kasvanut, 50 prosenttia.

”Yleinen kustannustason nousu varmasti vaikuttaa siihen että moni harkitsee sen edullisimman asunnon hankkimista”, Koski arvioi.

Näin paljon halvempaa säätiöllä

Yksityisten vuokra-asuntojen hinnat ovat viime vuosina nousseet Tampereella monilla opiskelijoiden suosimilla alueilla, etenkin keskustassa ja sen tuntumassa.

Tampereen alueiden vuokratasoa voi peilata esimerkiksi pääkaupunkiseudun hintoihin.

Tampereen Vuores ja Itä-Amuri-Tammerkoski ovat Suomen ainoat alueet pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joissa yksiön neliöhinta nousee yli 20 euron.

Ylioppilaskunnan Otto Haarala sanookin opiskelijabudjettiin sopivien yksiöiden oleva kiven alla. Hänen mukaansa opintolainan ottaminen on käytännössä välttämättömyys, jos haluaa asua Tampereella vuokralla yksityisellä eikä ole muuta tulonlähdettä.

Säätiöillä asuminen on huomattavasti halvempaa.

Kirsi Koski kertoo, että Toasin tavoitteena on tarjota 20 prosenttia edullisempia vuokra-asuntoja kuin mitä vapaiden markkinoiden keskimääräisen hinnat ovat. Sekä viime että edellisenä vuonna Toas oli jopa 24 prosenttia vapaita markkinoita edullisempi.

Esimerkiksi 34 neliön yksiön vuokra Vuoreksessa olisi keskimääräisellä neliöhinnalla laskettuna lähes 700 euroa. Jos samankokoinen yksiö Toasilla olisi 20 prosenttia tätä edullisempi, sen vuokra olisi alle 560 euroa.

Kosken mukaan soluasunnon tyypillinen kuukausivuokra on 300 euroa kuussa ja yksiön 500 euroa kuussa.

Neliöhinta Toasin eri asunnoissa vaihtelee asuntotyypin ja sijainnin mukaan. Kaikista asunnoista laskettuna viime vuoden keskineliövuokra oli 12,3 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiirettä vapailla markkinoilla

Vaikka säätiöillä on edullisempaa, opiskelijoiden asuntojen tarve ja kiinnostus yksiöihin on näkynyt tänä syksynä myös vapailla asuntomarkkinoilla.

OVV asuntopalveluiden toimitusjohtaja Päivi Ronkainen kertoo, että asuntojen kysynnässä oli kesä-heinäkuussa korkea piikki.

”Jos Vuokraovi-palvelussa oli alkuvuodesta asuntoja tarjolla 1 400–1 500, kesällä niitä oli 900. Yksiöitä ei ollutkaan markkinoilla enää 700:aa vaan 350.”

OVV asuntopalvelut välittää asuntoja opiskelijoiden lisäksi myös muille ryhmille.

Ronkaisen mukaan suurin osa hakijoista haluaa siistin, parvekkeellisen, kivan asunnon keskustasta, Tammelasta tai Kalevasta, hyvien kulkuyhteyksien päästä.

”Jos on valmis vähän luopumaan omista kriteereistään, hakijamäärät ovat selkeästi pienempiä. Voi ajatella, että olisiko parempi vaihtoehto edullisempi asunto, josta kuitenkin pääsee hyvin kulkemaan.”

