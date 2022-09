Syksyllä aloitettavien töiden tarkka alkamisaika ei ole vielä tiedossa. Alkamisesta tiedotetaan Kintulammin verkkosivuilla ja parkkipaikkojen infotauluilla.

Suositun Tampereen Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen soiden ennallistamista jatketaan. Tarkoitus on aloittaa työt kahdella, yhteensä 15 hehtaarin laajuisella suoalueella vielä tämän syksyn aikana.

Toinen ennallistettavista soista on luonnonsuojelualueen koillisosassa sijaitseva Kylmäsuo. Toinen nimetön suoalue sijaitsee Kaulamoisen kaakkoispuolella, luonnonsuojelualuetta halkovan sähkölinjan ja Kaulamoisen välissä.

Syyskuussa vilkasta

Kintulammin alueella on noin 20 kilometriä retkeilyreittejä, ja siellä vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia retkeilijöitä.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ympäristötarkastajan Jaana Lappeteläisen mukaan uudet ennallistamistoimet eivät vaikuta merkittävästi retkeilyyn alueella.

Kylmäsuon alueella ei virallisia retkeilyreittejä ole. Kaulamoisen kaakkoispuolisen suoalueen laidassa kulkee virkistysreitti.

”Siellä töiden kesto on lyhytaikainen, ja reitti on pieneltä osalta vähän aikaa poikki. Kun töiden aloitus tiedetään, asiasta informoidaan vierailijoita sekä kintulammi.fi-verkkosivustolla että alueen parkkipaikkojen infotauluilla.”

Kintulammilla on vieraillut sekä 2020 että 2021 lähes 50 000 retkeilijää.

”Tänä vuonna alueella on käynyt tähän mennessä 22 000 retkeilijää. Odotamme, että vuoden aikana vierailijoita käy alueella lähes 40 000. Syys- ja lokakuu ovat vuoden vilkkaimpia kuukausia”, Petri Mäkelä alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavasta Ekokumppanit oy:stä kertoo.

Petri Mäkelä kuvattiin Kintulammilla 2. syyskuuta 2021.

Mikä? Kintulammi Retkeily- ja luonnonsuojelualue, joka sijaitsee reilun 20 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Teiskon–Aitolahden alueella. Rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi huhtikuussa 2018, jolloin alueesta tuli Tampereen suurin suojelualue. Yhdessä Vattulan luonnonsuojelualueen kanssa pinta-ala on noin 610 hehtaaria. Erittäin suosittu retkeilyalue. Lähes 20 kilometriä opastettuja retkeilyreittejä ja useita tulipaikkoja sekä laavuja puuliitereineen ja kuivakäymälöineen. Suunniteltiin alun perin noin 10 000 retkeilijälle vuodessa. Valittiin 2020 Vuoden Retkikohteeksi valtakunnallisessa kilpailussa.

Viidesosa suota

Kintulammin aluetta on ojitettu metsätaloudellisissa tarkoituksissa 1940-luvulta lähtien. Pinta-alasta viidesosa on suota.

”Alueella on hyvin vähän suoalueita, joita ei olisi aikanaan ojitettu”, Lappeteläinen sanoo. ”Ojituksen myötä suoalueet ovat muuttuneet paljon luonnontilaisiin soihin nähden. Niillä on huomattavasti enemmän puustoa, ja metsäkasvillisuus on vallannut alaa suokasvillisuudelta. Myös soiden vesitalous on muuttunut.”

Ennallistamisen tavoitteena on parantaa suoelinympäristöjen tilaa ja lisätä alueiden monimuotoisuutta.

Alueen ojitettuja soita on ennallistettu patoamalla vuosina 2018–2021. Patoamista on tehty vapaaehtoisvoimin Kintulammin ennallistamisryhmän organisoimilla talkoilla.

Ennallistamisyhmän ovat perustaneet Tampereella Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry ja Villi vyöhyke ry. Alueelle on rakennettu muun muassa patoja käsin.

Ennallistamisryhmä on mukana työssä myös uusilla suoalueilla. Tällä kertaa molemmille suoalueilla saadaan mukaan myös kaivinkone.

Kintulammin retkeilyalueella on sekä kallionäkymiä että tunnelmallisia lampinäkymiä.

Suoalueiden ojiin tehdään patoja sekä käsityönä että kaivinkoneella. Ojia myös osin täytetään aikoinaan ojankaivussa syntyneillä maamassoilla. Lisäksi soiden purkuojia kivetään. Alueille tehdään vähäisissä määrin myös puun poistoa.

Tampereella on hyväksytty luonnon monimuotoisuusohjelma. Soiden ennallistaminen on yksi ohjelman kaiken kaikkiaan 112 toimenpiteestä.

Rahaa hankkeeseen on saatu ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelmasta. Myös Tampereen kaupunki osallistuu kustannuksiin virkatyön puolella.

Hankkeen suunnitelmat on jo tehty, ja ne ovat parhaillaan hyväksyttävänä Pirkanmaan Ely-keskuksessa.