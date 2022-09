Ruokajonot vain kasvavat Tampereella – Miten käy, jos energiakriisi ajaa yhä useamman ahtaalle? Asiantuntija kertoo kuinka toimia vaikeassa taloustilanteessa

Mitä? Tukea Kelasta

Kelan sivuilla on eri etuuksien laskureita, joilla voi arvioida, olisiko oikeutettu etuuteen tai tukeen.

Jos asumisen kustannukset mietityttävät, kannattaa ensimmäisenä tarkistaa oikeutensa yleiseen asumistukeen tai eläkkeensaajan asumistukeen.

Tarkempaa tietoa saa etuuskohtaisista palvelunumeroista. Asiakkaan kokonaisvaltaisempaa tilannetta voidaan kartoittaa varaamalla erillinen puhelinaika.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on lakien ohjaama. Kela on toimeenpaneva elin eikä itse määrää sosiaalietuuksista. Eri etuuksia on tuotu järjestelmään eri aikoina ja kehitetty toisistaan itsenäisesti eikä aina kokonaiskuvaa katsoen. Järjestelemän selkiyttämiseksi on meneillään sosiaaliturvauudistus.

Lähde: Kirsi Metsävainio, ma. Kelan etuuspäällikkö