Hintaseuranta: Kun vesilaitos yhtiöitettiin, asiakkaiden hinnat nousivat – Miten kävisi Tampereen Veden?

Aikaisemman selvityksen mukaan vesilaitoksen yhtiöittäminen ei luo painetta nostaa asiakashintoja. Muissa Pirkanmaan kunnissa kokemus on kuitenkin seurannan mukaan ollut toinen.

Tampereen Veden yhtiöittäminen ei loisi jatkoselvityksen mukaan painetta nostaa asiakashintoja. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n koostaman vesimaksujen hintaseurannan mukaan muissa Pirkanmaan kunnissa, joissa on toteutettu vesilaitoksen yhtiöittäminen, veden ja jäteveden hinta ovat kuitenkin nousseet keskimääräistä enemmän.

Pirkanmaan alueella vesilaitoksia on yhtiöitetty muun muassa Nokialla, Ylöjärvellä ja Lempäälässä. Kun näiden alueiden vesimaksuja on verrattu Suomen kiinteistöliiton vuosittaiseen indeksitaloselvitykseen, on huomattu, että maksut ovat nousseet keskimääräistä kulukehitystä nopeammin.

Esimerkiksi Ylöjärvellä indeksitalon vesikustannusten on laskettu nousseen yhtiöittämisen jälkeen tuplasti enemmän kuin kaikkien muiden kuntien indeksitalojen vertailussa. Vertailukohteena on Suomen kiinteistöliiton kaikkien indeksitaloselvityksen kuntien keskiarvotalo.

Syitä vaikeampi löytää

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n neuvontainsinöörin Kaisa Kettusen mukaan osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa syytä hintojen keskimääräistä nopeampaan kehitykseen on haastavaa selvittää.

”Kunnassa on monesti tekninen lautakunta, joka päättää vesimaksuista ja huolehtii liikelaitoksen toiminnasta. Silloin pääsemme lukemaan kunnallisista kokouksista ja keskusteluista”, Kettunen avaa.

Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela toteaa, että yhtiöittäminen toisaalta lisäisi toiminnan läpinäkyvyyttä osakeyhtiölain velvoittaman tilinpäätöksen takia.

”Tällaisen osakeyhtiömallin hyvä puoli olisi se, että se on läpinäkyvä rahankäytön suhteen. Kaikki on kirjattu paperille.”

Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen toteaa, että tässä vaiheessa yhtiöittämisestä on teetetty vasta ulkopuolisten konsulttien selvitykset ja kaupungin puolella työt ovat vasta alussa.

”En ole itse vielä tutustunut tuohon Kiinteistöliiton selvitykseen, mutta jos jollakin vesiyhtiöllä on taksat nousseet, niin täytyy tietää mistä syystä. Se ei ole välttämättä sidoksissa yhtiöittämiseen, vaan esimerkiksi yleisten kustannusten nousuun.”

Arto Vuojolainen johtaa kaupunkikonsernin omistajaohjausyksikköä, joka lisäksi vastaa kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnasta. Vuojolainen kuvattiin helmikuussa 2021.

Päinvastaisia tuloksia

Vuojolaisen mukaan nyt tehdyssä Afry Finland oy:n selvityksessä on verrattuna liikelaitoksena ja yhtiönä toimimista ja kummassakin on tismalleen samat perusoletukset.

”Vettä menee yhtä paljon kaupaksi, veden hinta on tismalleen sama ja investoinnit ovat samat eli vertailussa on vain toimintamallien ero. Taksat ovat tismalleen samat. Siihen perustamme olettamuksen tässä vaiheessa.”

Jos näiden olettamuksilla pohjalta liiketoiminta siirtyisi kaupungin itsensä omistamalle ja perustamalle yhtiölle, Vuojolaisen mukaan hintojen nostamiselle ei pitäisi olla mitään syytä yhtiöittämisen vuoksi.

”Pitemminkin pitäisi käydä niin, että jos tämä yhtiöittäminen tehdään ja jos ne tavoitteet, mitä sille löydetään, saadaan toteutettua, pitäisi tämän päinvastoin hillitä hintojen nousua”, Vuojolainen summaa.

”Luulen että lukaisemme vielä tämän Kiinteistöliiton selvityksen ja tarkastelemme, mitä havaintoja siellä on.”

